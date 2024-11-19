https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/sukhumskiy-aeroport-vvedut-v-ekspluatatsiyu-k-sleduyuschemu-kurortnomu-sezonu-1052923477.html

Сухумский аэропорт введут в эксплуатацию к следующему курортному сезону

Сухумский аэропорт введут в эксплуатацию к следующему курортному сезону

Sputnik Абхазия

Макет международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба был представлен на "Транспортной неделе", ежегодно организуемой Минтрансом России. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T17:36+0300

2024-11-19T17:36+0300

2024-11-19T18:04+0300

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Сухумский аэропорт введут в эксплуатацию к курортному сезону 2025 года, заявил посол Абхазии в России Алхас Квициниа на "Транспортной неделе" в Москве. Посол подчеркнул, что запуск воздушной гавани – важное событие для республики.Квициниа отметил, что здание аэропорта уникально и вписано в окружающую природу, задействован даже пляж, которым могут воспользоваться гости. Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября 2023 года. Строительство должно завершиться в декабре 2024 года.

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абхазия, новости, сухумский аэропорт