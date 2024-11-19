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Ученый о появлении Морского блюдечка в Черном море: нужно понять, "пришелец" или нет

Ученый о появлении Морского блюдечка в Черном море: нужно понять, "пришелец" или нет

Sputnik Абхазия

Член ученого Совета Сочинского географического общества Мария Ренева в эфире радио Sputnik в эфире радио Sputnik прокомментировала сообщение о возращении... 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T09:13+0300

2024-11-19T09:13+0300

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Ученый о появлении Морского блюдечка в Черном море: нужно понять, «пришелиц» или нет Sputnik Абхазия Ученый о появлении Морского блюдечка в Черном море: нужно понять, «пришелиц» или нет

В 60-х годах прошлого столетия брюхоногий моллюск Морское блюдечко обитал в прибрежных водах Черного моря. Однако прожорливые рапаны практически уничтожили популяцию Морского блюдечка. И только в последние несколько лет эти моллюски снова вернулись на сочинское побережье.Члены географического общества зафиксировали у южного мола морского порта многочисленную колонию улиток, напоминающих по форме китайскую шляпку. Ими была облеплена вся волноотбойная стенка на линии прибоя и под водой. Доктор биологических наук Жанна Селифонова из Новороссийска подтвердила восстановление биоразнообразия Черного моря. Морское блюдечко заметили также в районе Пицунды и Гудауты.По словам члена ученого Совета Сочинского географического общества Марии Реневой, восстановление моллюска идет уже несколько лет, его можно увидеть на камнях. При этом количество рапана – хищника Морского блюдечка – в угнетенном состоянии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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