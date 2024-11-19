https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/vopros-otstavki-prezidenta-abkhazii-rassmotryat-na-sessii-parlamenta-1052920784.html

Вопрос отставки президента Абхазии рассмотрят на сессии Парламента

Вопрос отставки президента Абхазии рассмотрят на сессии Парламента

Sputnik Абхазия

Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции по итогам многочасовых переговоров. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T14:16+0300

2024-11-19T14:16+0300

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Началось заседание Парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки президента Аслана Бжания, передает корреспондент Sputnik. В зале находится 31 из 35 народных избранников.Открывая заседание, спикер Лаша Ашуба подчеркнул, что Народное Собрание и другие институты приложили много усилий для разрешения сложившейся кризисной ситуации.Для проведения тайного голосования был объявлен 20-минутный перерыв. В счетную комиссию вошли депутаты Астамур Аршба, Бадрик Пилия и Батал Джопуа.

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