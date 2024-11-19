https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/vopros-otstavki-prezidenta-abkhazii-rassmotryat-na-sessii-parlamenta-1052920784.html
Вопрос отставки президента Абхазии рассмотрят на сессии Парламента
Вопрос отставки президента Абхазии рассмотрят на сессии Парламента
Sputnik Абхазия
Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции по итогам многочасовых переговоров. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T14:16+0300
2024-11-19T14:16+0300
2024-11-19T14:59+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/13/1052920489_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09c51852c36b913020984f7827f08a60.jpg
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Началось заседание Парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки президента Аслана Бжания, передает корреспондент Sputnik. В зале находится 31 из 35 народных избранников.Открывая заседание, спикер Лаша Ашуба подчеркнул, что Народное Собрание и другие институты приложили много усилий для разрешения сложившейся кризисной ситуации.Для проведения тайного голосования был объявлен 20-минутный перерыв. В счетную комиссию вошли депутаты Астамур Аршба, Бадрик Пилия и Батал Джопуа.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/13/1052920489_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5cf159def1eae9f9b2271f63302097f2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Вопрос отставки президента Абхазии рассмотрят на сессии Парламента
14:16 19.11.2024 (обновлено: 14:59 19.11.2024)
Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции по итогам многочасовых переговоров.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Началось заседание Парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки президента Аслана Бжания, передает корреспондент Sputnik.
В зале находится 31 из 35 народных избранников.
Открывая заседание, спикер Лаша Ашуба подчеркнул, что Народное Собрание и другие институты приложили много усилий для разрешения сложившейся кризисной ситуации.
Для проведения тайного голосования был объявлен 20-минутный перерыв. В счетную комиссию вошли депутаты Астамур Аршба, Бадрик Пилия и Батал Джопуа.