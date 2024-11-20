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Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну
Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну
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Чудеса и сумасшествия случаются, но сейчас серьезный конфликт Запада с Россией невозможен, полагает известный российский эксперт Сергей Переслегин. 20.11.2024, Sputnik Абхазия
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Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну
Sputnik Абхазия
Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну
Если в конце 2022 года США и НАТО еще рассчитывали на стратегическое поражение России и могли предпринять для этого какие-то шаги, то в нынешней ситуации это просто невозможно в силу ряда существенных причин, считает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.В Германии грядут выборы, где Шольц, по мнению многих, потеряет власть, еще на что-то способны Франция и Польша, но если они что-то начнут, то это будет их собственной проблемой, а НАТО, скорее всего, не станет применять тот самый пункт, предусматривающий солидарную поддержку в части взаимной обороны, рассуждает эксперт.Эксперт отмечает, что отчаяние на самой Украине доходит до высоких градусов, и особенно в тылу. Там констатируют, что уже нет стратегии на победу, а лишь на поражение, зато начинаются серьезные разговоры о том, что Украина должна создать и применить ядерное оружие.
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в мире, россия, нато, европа, сша, спецоперация, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
в мире, россия, нато, европа, сша, спецоперация, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну
13:45 20.11.2024 (обновлено: 14:06 20.11.2024)
Чудеса и сумасшествия случаются, но сейчас серьезный конфликт Запада с Россией невозможен, полагает известный российский эксперт Сергей Переслегин.
Если в конце 2022 года США и НАТО еще рассчитывали на стратегическое поражение России и могли предпринять для этого какие-то шаги, то в нынешней ситуации это просто невозможно в силу ряда существенных причин, считает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.
В Германии грядут выборы, где Шольц, по мнению многих, потеряет власть, еще на что-то способны Франция и Польша, но если они что-то начнут, то это будет их собственной проблемой, а НАТО, скорее всего, не станет применять тот самый пункт, предусматривающий солидарную поддержку в части взаимной обороны, рассуждает эксперт.
"После выборов в США вероятность вступления НАТО в конфликт с Россией близка к нулю. Да, бывают чудеса и сумасшествия, бывают непонятные, странные решения, но если есть в этом мире хоть какая-то политическая логика, то сейчас это просто невозможно", – считает Переслегин.
Эксперт отмечает, что отчаяние на самой Украине доходит до высоких градусов, и особенно в тылу. Там констатируют, что уже нет стратегии на победу, а лишь на поражение, зато начинаются серьезные разговоры о том, что Украина должна создать и применить ядерное оружие.
"Создание грязной бомбы при наличии на Украине реакторов вполне возможно, даже с учетом потерь двух третей электроэнергии. Разговоры идут о нападении на Москву и Петербург. Но не надо рассматривать это как что-то серьезное. Это лишь свидетельство паники и безнадежности", – уверен Переслегин.