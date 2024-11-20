https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/pereslegin-ni-ssha-ni-evropa-ni-nato-seychas-ne-gotovy-vstupit-v-bolshuyu-voynu-1052927508.html

Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну

Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну

Sputnik Абхазия

Чудеса и сумасшествия случаются, но сейчас серьезный конфликт Запада с Россией невозможен, полагает известный российский эксперт Сергей Переслегин. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T13:45+0300

2024-11-20T13:45+0300

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Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну Sputnik Абхазия Переслегин: ни США, ни Европа, ни НАТО сейчас не готовы вступить в большую войну

Если в конце 2022 года США и НАТО еще рассчитывали на стратегическое поражение России и могли предпринять для этого какие-то шаги, то в нынешней ситуации это просто невозможно в силу ряда существенных причин, считает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.В Германии грядут выборы, где Шольц, по мнению многих, потеряет власть, еще на что-то способны Франция и Польша, но если они что-то начнут, то это будет их собственной проблемой, а НАТО, скорее всего, не станет применять тот самый пункт, предусматривающий солидарную поддержку в части взаимной обороны, рассуждает эксперт.Эксперт отмечает, что отчаяние на самой Украине доходит до высоких градусов, и особенно в тылу. Там констатируют, что уже нет стратегии на победу, а лишь на поражение, зато начинаются серьезные разговоры о том, что Украина должна создать и применить ядерное оружие.

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