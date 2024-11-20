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Премьера спектакля "Асду" прошла в Абхазском драмтеатре
Премьера спектакля "Асду" прошла в Абхазском драмтеатре
Sputnik Абхазия
Постановку по роману-рапсодии Алексея Гогуа должны были показать 12 ноября, но несколько раз переносили из-за обострившейся политической обстановки в стране... 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T22:38+0300
2024-11-20T22:38+0300
2024-11-20T22:38+0300
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СУХУМ, 20 - ноя, Sputnik. Премьера спектакля "Асду" по роману Алексея Гогуа прошла в Абхазском драмтеатре.Одна из зрительниц, директор дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая была очень рада тому, что театр обратился к монументальному труду абхазского классика.Она отметила, что в Абхазии часто говорят о тех, кто покинул родину, но редко вспоминают тех, кто был вынужден остаться и жить в сложных условиях. Произведение Гогуа будет актуально всегда, потому что абхазский народ невозможно отделить от его земли, подчеркнула Корсая.Режиссер постановки — Мадина Аргун, автор пьесы на основе романа — Занда Какалия, художник-постановщик — Нодар Цвижба. Композитор Тимур Агрба написал для спектакля новые композиции и аранжировки уже известных мелодий.Следующие показы состоятся 21 и 23 ноября.
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Премьера спектакля "Асду" прошла в Абхазском драмтеатре
Постановку по роману-рапсодии Алексея Гогуа должны были показать 12 ноября, но несколько раз переносили из-за обострившейся политической обстановки в стране. Следующие показы состоятся 21 и 23 ноября.
СУХУМ, 20 - ноя, Sputnik. Премьера спектакля "Асду" по роману Алексея Гогуа прошла в Абхазском драмтеатре.
Одна из зрительниц, директор дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая была очень рада тому, что театр обратился к монументальному труду абхазского классика.
"Тема, и идея, и время, о котором говорится в спектакле, все это созвучно и сегодняшнему времени, потому что путь нашего многострадального народа таков, что в каждый период истории есть сложности и трагедии, трагедия отчуждения народа от собственной земли", - подчеркнула она.
Она отметила, что в Абхазии часто говорят о тех, кто покинул родину, но редко вспоминают тех, кто был вынужден остаться и жить в сложных условиях. Произведение Гогуа будет актуально всегда, потому что абхазский народ невозможно отделить от его земли, подчеркнула Корсая.
Режиссер постановки — Мадина Аргун, автор пьесы на основе романа — Занда Какалия, художник-постановщик — Нодар Цвижба. Композитор Тимур Агрба написал для спектакля новые композиции и аранжировки уже известных мелодий.
Следующие показы состоятся 21 и 23 ноября.