https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/premera-spektaklya-asdu-proshla-v-abkhazskom-dramteatre-1052935995.html

Премьера спектакля "Асду" прошла в Абхазском драмтеатре

Премьера спектакля "Асду" прошла в Абхазском драмтеатре

Sputnik Абхазия

Постановку по роману-рапсодии Алексея Гогуа должны были показать 12 ноября, но несколько раз переносили из-за обострившейся политической обстановки в стране... 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T22:38+0300

2024-11-20T22:38+0300

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СУХУМ, 20 - ноя, Sputnik. Премьера спектакля "Асду" по роману Алексея Гогуа прошла в Абхазском драмтеатре.Одна из зрительниц, директор дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая была очень рада тому, что театр обратился к монументальному труду абхазского классика.Она отметила, что в Абхазии часто говорят о тех, кто покинул родину, но редко вспоминают тех, кто был вынужден остаться и жить в сложных условиях. Произведение Гогуа будет актуально всегда, потому что абхазский народ невозможно отделить от его земли, подчеркнула Корсая.Режиссер постановки — Мадина Аргун, автор пьесы на основе романа — Занда Какалия, художник-постановщик — Нодар Цвижба. Композитор Тимур Агрба написал для спектакля новые композиции и аранжировки уже известных мелодий.Следующие показы состоятся 21 и 23 ноября.

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