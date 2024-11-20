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Сбой в системе: нужна ли Абхазии реформа власти
Сбой в системе: нужна ли Абхазии реформа власти
Sputnik Абхазия
О том, почему в Абхазии периодически возникают политические кризисы и какие реформы необходимо провести, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра... 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T22:13+0300
2024-11-20T22:13+0300
2024-11-20T22:13+0300
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Система власти в Абхазии не соответствует традиционному общественному строю в стране, она нуждается в реформе, считает директор Центра стратегических исследовании при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба. По его словам, система устроена таким образом, что практически нет обратной связи, и власть не слышит чаяния народа. По мнению Чирикба, в Абхазии необходимо изменить систему власти, чтобы власть была сконцентрирована в руках не только президента. Кроме того, директор ЦСИ уверен, в том что сегодня Парламент в Абхазии потерял свою функцию самостоятельности, поэтому назрела необходимость реформировать и эту ветвь власти. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, политика, видео, мультимедиа, видео
абхазия, политика, видео, мультимедиа, видео
Сбой в системе: нужна ли Абхазии реформа власти
О том, почему в Абхазии периодически возникают политические кризисы и какие реформы необходимо провести, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте республики Вячеслав Чирикба.
Система власти в Абхазии не соответствует традиционному общественному строю в стране, она нуждается в реформе, считает директор Центра стратегических исследовании при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба.
По его словам, система устроена таким образом, что практически нет обратной связи, и власть не слышит чаяния народа.
По мнению Чирикба, в Абхазии необходимо изменить систему власти, чтобы власть была сконцентрирована в руках не только президента.
Кроме того, директор ЦСИ уверен, в том что сегодня Парламент в Абхазии потерял свою функцию самостоятельности, поэтому назрела необходимость реформировать и эту ветвь власти.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.