https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/sboy-v-sisteme-nuzhna-li-abkhazii-reforma-vlasti-1052935741.html

Сбой в системе: нужна ли Абхазии реформа власти

Сбой в системе: нужна ли Абхазии реформа власти

Sputnik Абхазия

О том, почему в Абхазии периодически возникают политические кризисы и какие реформы необходимо провести, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра... 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T22:13+0300

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Система власти в Абхазии не соответствует традиционному общественному строю в стране, она нуждается в реформе, считает директор Центра стратегических исследовании при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба. По его словам, система устроена таким образом, что практически нет обратной связи, и власть не слышит чаяния народа. По мнению Чирикба, в Абхазии необходимо изменить систему власти, чтобы власть была сконцентрирована в руках не только президента. Кроме того, директор ЦСИ уверен, в том что сегодня Парламент в Абхазии потерял свою функцию самостоятельности, поэтому назрела необходимость реформировать и эту ветвь власти. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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