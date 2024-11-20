https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/takie-obstoyatelstva-istoriya-protestov-v-abkhazii-v-vospominaniyakh-ibragima-chkadua--1052922363.html
Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ибрагима Чкадуа
Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ибрагима Чкадуа
Sputnik Абхазия
Четыре дня в Абхазии длилось противостояние оппозиции и власти. По итогам переговоров было подписано соглашение, по которому Аслан Бжания подал заявление об... 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T11:49+0300
2024-11-20T11:49+0300
2024-11-20T11:50+0300
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Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ричарда Чкадуа
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ричарда Чкадуа
Четыре дня в Абхазии длилось противостояние оппозиции и власти. По итогам переговоров было подписано соглашение, по которому Аслан Бжания подал заявление об отставке с поста президента. С начала 2000-х годов в республике было несколько протестов, после которых менялась власть. В эфире радио Sputnik проанализировал эти процессы режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа, который стал свидетелем каждого из них. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ибрагима Чкадуа
11:49 20.11.2024 (обновлено: 11:50 20.11.2024)
Четыре дня в Абхазии длилось противостояние оппозиции и власти. По итогам переговоров было подписано соглашение, по которому Аслан Бжания подал заявление об отставке с поста президента. С начала 2000-х годов в республике было несколько протестов, после которых менялась власть. В эфире радио Sputnik проанализировал эти процессы режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа, который стал свидетелем каждого из них.