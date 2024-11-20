https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/takie-obstoyatelstva-istoriya-protestov-v-abkhazii-v-vospominaniyakh-ibragima-chkadua--1052922363.html

Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ибрагима Чкадуа

Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ибрагима Чкадуа

Sputnik Абхазия

Четыре дня в Абхазии длилось противостояние оппозиции и власти. По итогам переговоров было подписано соглашение, по которому Аслан Бжания подал заявление об... 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T11:49+0300

2024-11-20T11:49+0300

2024-11-20T11:50+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/13/1052922441_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_e743355fb6524fe51545890223bb1d19.jpg

Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ричарда Чкадуа Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: история протестов в Абхазии в воспоминаниях Ричарда Чкадуа

Четыре дня в Абхазии длилось противостояние оппозиции и власти. По итогам переговоров было подписано соглашение, по которому Аслан Бжания подал заявление об отставке с поста президента. С начала 2000-х годов в республике было несколько протестов, после которых менялась власть. В эфире радио Sputnik проанализировал эти процессы режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа, который стал свидетелем каждого из них. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио