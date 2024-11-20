https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/takie-obstoyatelstva-yurist-o-neobkhodimosti-reformy-ispolnitelnoy-vlasti--1052928406.html
Такие обстоятельства: юрист о необходимости реформы исполнительной власти
Такие обстоятельства: юрист о необходимости реформы исполнительной власти
Sputnik Абхазия
Член Комиссии по конституционной реформе, юрист Центра стратегических исследований при президенте Гиви Габния в эфире радио Sputnik о поправках в закон о... 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T15:11+0300
2024-11-20T15:11+0300
2024-11-20T15:29+0300
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Такие обстоятельства: юрист о необходимости реформы исполнительной власти
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: юрист о необходимости реформы исполнительной власти
Что может изменить уже устоявшуюся в Абхазии модель смены власти через протесты, какие меры, в том числе законодательные, смогут на это повлиять? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Комиссии по конституционной реформе, юрист Центра стратегических исследований при президенте Гиви Габния. "Во взаимоотношениях между исполнительной и законодательной властью есть проблемы. И нужно в срочном порядке делать какие-то шаги, что-то менять. Для этого нужно было "залезть" в Конституцию. И сейчас у нас такая возможность есть... Весь сыр-бор происходит о том, кто будет формировать исполнительную власть", – отметил Габния. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, реформирование, конституция, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, реформирование, конституция, аудио
Такие обстоятельства: юрист о необходимости реформы исполнительной власти
15:11 20.11.2024 (обновлено: 15:29 20.11.2024)
Член Комиссии по конституционной реформе, юрист Центра стратегических исследований при президенте Гиви Габния в эфире радио Sputnik о поправках в закон о выборах.
Что может изменить уже устоявшуюся в Абхазии модель смены власти через протесты, какие меры, в том числе законодательные, смогут на это повлиять? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Комиссии по конституционной реформе, юрист Центра стратегических исследований при президенте Гиви Габния.
"Во взаимоотношениях между исполнительной и законодательной властью есть проблемы. И нужно в срочном порядке делать какие-то шаги, что-то менять. Для этого нужно было "залезть" в Конституцию. И сейчас у нас такая возможность есть... Весь сыр-бор происходит о том, кто будет формировать исполнительную власть", – отметил Габния.