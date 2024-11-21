https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/abkhaziya-eksportirovala-sem-tysyach-tonn-selkhozproduktsii-v-rossiyu-1052940478.html

Абхазия экспортировала семь тысяч тонн сельхозпродукции в Россию

Абхазия экспортировала семь тысяч тонн сельхозпродукции в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Семь тысяч тонн сельхозпродукции экспортировано из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. 21.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-21T13:17+0300

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в абхазии

цитрусовые

россия

абхазия

экспорт

торговля

таможня

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Семь тысяч тонн сельхозпродукции экспортировано из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. В сутки через таможенный пост "Адлер" перевозится до 500 тонн плодов. С начала октября из республики в Россию ввезено: В прошлом году с октября по март было экспортировано порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Всего в Абхазии планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.

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цитрусовые, россия, абхазия, экспорт, торговля, таможня