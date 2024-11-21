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Абхазия экспортировала семь тысяч тонн сельхозпродукции в Россию
Абхазия экспортировала семь тысяч тонн сельхозпродукции в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Семь тысяч тонн сельхозпродукции экспортировано из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. 21.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-21T13:17+0300
2024-11-21T13:17+0300
2024-11-21T13:17+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Семь тысяч тонн сельхозпродукции экспортировано из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. В сутки через таможенный пост "Адлер" перевозится до 500 тонн плодов. С начала октября из республики в Россию ввезено: В прошлом году с октября по март было экспортировано порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Всего в Абхазии планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.
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цитрусовые, россия, абхазия, экспорт, торговля, таможня
цитрусовые, россия, абхазия, экспорт, торговля, таможня
Абхазия экспортировала семь тысяч тонн сельхозпродукции в Россию
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Семь тысяч тонн сельхозпродукции экспортировано из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.
В сутки через таможенный пост "Адлер" перевозится до 500 тонн плодов.
С начала октября из республики в Россию ввезено:
5,5 тысячи тонн мандаринов;
В прошлом году с октября по март было экспортировано порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Всего в Абхазии планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.