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Бжания: Абхазия предлагала России выступить переговорной площадкой для властей и оппозиции
Бжания: Абхазия предлагала России выступить переговорной площадкой для властей и оппозиции
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия предлагала России выступить в качестве переговорной площадки властей и оппозиции во время протестов, но до этого не дошло... 21.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-21T13:26+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия предлагала России выступить в качестве переговорной площадки властей и оппозиции во время протестов, но до этого не дошло, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Бжания.Главное из интервью: Протесты в Сухуме длились четыре дня и завершились в ночь с 18 на 19 ноября, когда оппозиции и власти после многочасовых переговоров удалось прийти к соглашению о том, что президент покинет свой пост, протестующие покинут правительственные здания, а исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба. Парламент Абхазии утвердил отставку президента Аслана Бжания 19 ноября. В соответствии с Конституцией и.о. главы государства стал вице-президент Бадра Гунба.
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абхазия, аслан бжания, политика, россия, протесты в сухуме в ноябре 2024 года
абхазия, аслан бжания, политика, россия, протесты в сухуме в ноябре 2024 года
Бжания: Абхазия предлагала России выступить переговорной площадкой для властей и оппозиции
13:26 21.11.2024 (обновлено: 14:37 21.11.2024)
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия предлагала России выступить в качестве переговорной площадки властей и оппозиции во время протестов, но до этого не дошло, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Бжания.
Абхазия не просила военной помощи у России в ходе недавних протестов.
Обстановка в республике стала спокойнее, но пока нельзя говорить, что она вернулась в прежнее русло. Ответственные лица уже исполняют свои должностные обязанности – работают и. о. президента и правительство.
Против протестующих не применили силу, потому что это крайний шаг, который нельзя отменить.
Реконструкция сухумского аэропорта должна завершиться к концу 2024 года.
Абхазии жизненно необходимы инвестиции. Чтобы обеспечить работой 40-50 тысяч человек, требуется привлечь в экономику около 300 миллиардов рублей.
Выборы президента должны состояться в первой декаде февраля. Команда Бжания будет участвовать в них.
Абхазия должна продолжить гармонизацию законодательства, чтобы приблизить нашу экономику к российским стандартам.
Протесты в Сухуме длились четыре дня и завершились в ночь с 18 на 19 ноября, когда оппозиции и власти после многочасовых переговоров удалось прийти к соглашению о том, что президент покинет свой пост, протестующие покинут правительственные здания, а исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба.
Парламент Абхазии утвердил отставку президента Аслана Бжания 19 ноября. В соответствии с Конституцией и.о. главы государства стал вице-президент Бадра Гунба.