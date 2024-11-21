https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/bzhaniya-abkhaziya-predlagala-rossii-vystupit-peregovornoy-ploschadkoy-dlya-vlastey-i-oppozitsii-1052941200.html

Бжания: Абхазия предлагала России выступить переговорной площадкой для властей и оппозиции

Бжания: Абхазия предлагала России выступить переговорной площадкой для властей и оппозиции

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия предлагала России выступить в качестве переговорной площадки властей и оппозиции во время протестов, но до этого не дошло... 21.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-21T13:26+0300

2024-11-21T13:26+0300

2024-11-21T14:37+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

политика

россия

протесты в сухуме в ноябре 2024 года

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/11/1052901271_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9bc29cc5c5e31252e05dc1511022e6f1.jpg

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия предлагала России выступить в качестве переговорной площадки властей и оппозиции во время протестов, но до этого не дошло, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Бжания.Главное из интервью: Протесты в Сухуме длились четыре дня и завершились в ночь с 18 на 19 ноября, когда оппозиции и власти после многочасовых переговоров удалось прийти к соглашению о том, что президент покинет свой пост, протестующие покинут правительственные здания, а исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба. Парламент Абхазии утвердил отставку президента Аслана Бжания 19 ноября. В соответствии с Конституцией и.о. главы государства стал вице-президент Бадра Гунба.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, политика, россия, протесты в сухуме в ноябре 2024 года