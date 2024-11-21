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Ираклий Хинтба рассказал об итогах 43-го театрального сезона
Ираклий Хинтба рассказал об итогах 43-го театрального сезона
Sputnik Абхазия
Зрителей у РУСДРАМа как в Абхазии, так и за ее пределами в этом сезоне было на 40% больше, чем в прошлом. 21.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-21T16:00+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. 43-й театральный сезон в Государственном русском театре драмы стал прорывным, заявил на пресс-конференции гендиректор Ираклий Хинтба. Он также подчеркнул, что гастроли Высшего театрального Института имени Щепкина при Малом театре России пройдут в РУСДРАМе 2 декабря. Молодые студенты из Абхазии, обучающиеся в Театральном институте Щепкина, покажут спектакль по произведению Фазиля Искандера "Человек и его окрестности". Гендиректор театра также рассказал и о готовящихся премьерах на сцене РУСДРАМа. Так, 27 декабря состоится показ новогоднего спектакля "12 месяцев" по сказке Самуила Маршака в постановке Джамбула Жордания. Со 2 по 12 января постановки будут ежедневно в 19:00, добавил Хинтба. 30 ноября и 1 декабря в театре состоится премьера спектакля "Маугли", который поставил Джамбул Жордания. "Это спектакль детской студии "Чик", это будет очень интересный, замечательный спектакль для широкого зрителя. Как я понимаю, на первый день почти нет билетов", – отметил Хинтба. Помимо этого, гендиректор театра сообщил о том, что 2 декабря стартует режиссерская лаборатория "Сандро". "Это ежегодный наш проект, который каждый раз производит очень хороший результат – это спектакль "Хабуг", который все знают, это и замечательный спектакль "Махаз". Сейчас мы надеемся, что еще что-то интересное у нас появится по результатам лаборатории", – подчеркнул он. Тема режиссерской лаборатории – абхазская литература, добавил Ираклий Хинтба.
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русдрам, театр, культура, абхазия
русдрам, театр, культура, абхазия
Ираклий Хинтба рассказал об итогах 43-го театрального сезона
16:00 21.11.2024 (обновлено: 17:22 21.11.2024)
Зрителей у РУСДРАМа как в Абхазии, так и за ее пределами в этом сезоне было на 40% больше, чем в прошлом.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. 43-й театральный сезон в Государственном русском театре драмы стал прорывным, заявил на пресс-конференции гендиректор Ираклий Хинтба.
"Мы сыграли на данный момент, сезон еще не закончился, он завершится в декабре, мы сыграли 252 репертуарных спектакля. Как я уже говорил, спектакли идут при очень высоком зрительском интересе и при зрительском успехе", – отметил Хинтба.
Он также подчеркнул, что гастроли Высшего театрального Института имени Щепкина при Малом театре России пройдут в РУСДРАМе 2 декабря. Молодые студенты из Абхазии, обучающиеся в Театральном институте Щепкина, покажут спектакль по произведению Фазиля Искандера "Человек и его окрестности".
Гендиректор театра также рассказал и о готовящихся премьерах на сцене РУСДРАМа. Так, 27 декабря состоится показ новогоднего спектакля "12 месяцев" по сказке Самуила Маршака в постановке Джамбула Жордания.
"Билеты уже улетают, на первый показ уже мало что осталось. Мы будем играть этот спектакль до 5 января каждый день", — рассказал журналистам гендиректор театра Ираклий Хинтба. У театра обширная новогодняя программа – с 31 декабря будут показаны лучшие спектакли РУСДРАМа, а в новогоднюю ночь – "Оскар".
Со 2 по 12 января постановки будут ежедневно в 19:00, добавил Хинтба. 30 ноября и 1 декабря в театре состоится премьера спектакля "Маугли", который поставил Джамбул Жордания.
"Это спектакль детской студии "Чик", это будет очень интересный, замечательный спектакль для широкого зрителя. Как я понимаю, на первый день почти нет билетов", – отметил Хинтба.
Помимо этого, гендиректор театра сообщил о том, что 2 декабря стартует режиссерская лаборатория "Сандро".
"Это ежегодный наш проект, который каждый раз производит очень хороший результат – это спектакль "Хабуг", который все знают, это и замечательный спектакль "Махаз". Сейчас мы надеемся, что еще что-то интересное у нас появится по результатам лаборатории", – подчеркнул он.
Тема режиссерской лаборатории – абхазская литература, добавил Ираклий Хинтба.