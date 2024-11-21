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Ляховецкая рассказала, какая работа ведется в сфере защиты прав детей в Абхазии
Ляховецкая рассказала, какая работа ведется в сфере защиты прав детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
О ситуации с защитой прав детей в Абхазии, о том какая работа проводится в этом направлении, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Аппарата Уполномоченного по... 21.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-21T13:51+0300
2024-11-21T13:51+0300
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Ляховецкая рассказала, какая работа ведется в сфере защиты прав детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ляховецкая рассказала, какая работа ведется в сфере защиты прав детей в Абхазии
20 ноября в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. Эти два события стали важной вехой в обеспечении благополучия детей во всем мире.Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии ведет работу с 2021 года. За это время, по информации Ляховецкой, было подано более 180 заявлений. Отсутствие некоторых законов, к примеру, закона об образовании, об опеке и попечительства, закона о защите от бытового насилия – препятствуют активной деятельности аппарата, сказала Ляховецкая. При этом проведена определенная работа в создании гарантий прав детей с ограниченными возможностями, есть продвижение в обновлении структуры органа опеки и попечительства, подчеркнула юрист.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, права ребенка, аппарат уполномоченного по правам человека рф, аудио
подкасты, права ребенка, аппарат уполномоченного по правам человека рф, аудио

Ляховецкая рассказала, какая работа ведется в сфере защиты прав детей в Абхазии

13:51 21.11.2024
Радио
Ляховецкая рассказала, какая работа ведется в сфере защиты прав детей в Абхазии
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О ситуации с защитой прав детей в Абхазии, о том какая работа проводится в этом направлении, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.
20 ноября в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. Эти два события стали важной вехой в обеспечении благополучия детей во всем мире.
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии ведет работу с 2021 года. За это время, по информации Ляховецкой, было подано более 180 заявлений. Отсутствие некоторых законов, к примеру, закона об образовании, об опеке и попечительства, закона о защите от бытового насилия – препятствуют активной деятельности аппарата, сказала Ляховецкая. При этом проведена определенная работа в создании гарантий прав детей с ограниченными возможностями, есть продвижение в обновлении структуры органа опеки и попечительства, подчеркнула юрист.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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