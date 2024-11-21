https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/mid-rossii-moskva-prinyala-k-svedeniyu-dogovorennosti-abkhazskikh-vlastey-i-oppozitsii-1052940345.html

МИД России: Москва приняла к сведению договоренности абхазских властей и оппозиции

МИД России: Москва приняла к сведению договоренности абхазских властей и оппозиции

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации... 21.11.2024, Sputnik Абхазия

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протесты в сухуме в ноябре 2024 года

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии, которая является одним из ближайших союзников и партнеров России. По словам Захаровой, важно создать условия для проведения досрочных президентских выборов в республике. По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что в основе дальнейшего развития Абхазии – "прочные союзнические отношения с Россией, которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии".Протесты в Сухуме длились четыре дня и завершились в ночь с 18 на 19 ноября, когда оппозиции и власти после многочасовых переговоров удалось прийти к соглашению о том, что президент покинет свой пост, протестующие покинут правительственные здания, а исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба.Парламент Абхазии утвердил отставку президента Аслана Бжания 19 ноября. В соответствии с Конституцией и.о. главы государства стал вице-президент Бадра Гунба.

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абхазия, россия, мид рф, мария захарова, политика, протесты в сухуме в ноябре 2024 года