https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/posrednik-butba-ob-unikalnykh-operatsiyakh-v-bolnitsakh-abkhazii--1052928069.html

Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии

Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии

Sputnik Абхазия

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в эфире радио Sputnik рассказал, как врачи осваивают новые технологии. 21.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-21T10:19+0300

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Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии

В Республиканской больнице проведено несколько уникальных операций: в отделении сосудистой хирургии впервые прооперировали аневризму аорты в брюшной полости, травматологи протезировали коленный сустав. О том, как абхазским медикам удается совершенствовать свои навыки, рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. Слушайте подкаст.

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