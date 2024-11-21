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Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии
Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в эфире радио Sputnik рассказал, как врачи осваивают новые технологии. 21.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-21T10:19+0300
2024-11-21T10:19+0300
2024-11-21T10:19+0300
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Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии
В Республиканской больнице проведено несколько уникальных операций: в отделении сосудистой хирургии впервые прооперировали аневризму аорты в брюшной полости, травматологи протезировали коленный сустав. О том, как абхазским медикам удается совершенствовать свои навыки, рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, аудио
подкасты, посредник, абхазия, аудио
Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в эфире радио Sputnik рассказал, как врачи осваивают новые технологии.
В Республиканской больнице проведено несколько уникальных операций: в отделении сосудистой хирургии впервые прооперировали аневризму аорты в брюшной полости, травматологи протезировали коленный сустав. О том, как абхазским медикам удается совершенствовать свои навыки, рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.