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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dalnee-v-dnr-1052941647.html
Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 21.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР

15:05 21.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО
Боевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронемашин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники.
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