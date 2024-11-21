Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Подписаться
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронемашин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники.