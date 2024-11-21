https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/svyatitel-ioann-zlatoust-1052938245.html

Святитель Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст

Sputnik Абхазия

Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, богослов почитается как один из трех Вселенских Святителей и учителей вместе со Святителями Василием Великим и... 21.11.2024, Sputnik Абхазия

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Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, богослов почитается как один из трех Вселенских Святителей и учителей вместе со Святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Он скончался в Каманах в 407 году на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение его мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти Святителя, при сыне Евдоксии императоре Феодосии II (408-450гг.). Все это время Златоуст покоился в тяжелом каменном саркофаге, который остался в Каманском монастыре как одна из святынь. В Каманском монастыре также хранилась икона Иоанна Златоуста и древняя плащаница, вышитая драгоценным бисером. В 1994 году их похитили. Только в 2021 году икона вернулась в монастырь.День перенесения мощей Cвятителя Иоанна Златоуста из Каман в Константинополь отмечают 9 февраля.

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