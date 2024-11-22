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Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим
Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим
Sputnik Абхазия
Впечатлился ли коллективный Запад тем, что новейший комплекс "Орешник" сотворил с днепропетровским "Южмашем", и насколько этот аргумент отрезвит "горячие... 22.11.2024, Sputnik Абхазия
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Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим
Sputnik Абхазия
Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим
Реакция в западных странах на состоявшийся накануне пуск новейшей российской ракеты по заводу "Южмаш" в Днепропетровске, где киевский режим пытается реализовать собственную программу баллистических ракет, оказалась очень контрастной, отметил собеседник радио Sputnik.В западной прессе сейчас достаточно комментариев о том, что Россию пора перестать дразнить или провоцировать, подтягивая ситуацию к третьей мировой войне, а просто поговорить, потому что Путин — человек крутой, он не бросает слов на ветер, говорит собеседник."Я бы сказал, что применение "Орешника" ― это мощный удар в антиядерный колокол. Это один из последних ударов. У нас есть доктрина, и в ней мы оставили за собой право условиях применять… "Орешник" – это уже по сути красный сигнал тревоги для зарвавшегося Запада: "Остановитесь, Путин не шутит", – убежден Баранец.
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Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим
13:54 22.11.2024 (обновлено: 14:13 22.11.2024)
Впечатлился ли коллективный Запад тем, что новейший комплекс "Орешник" сотворил с днепропетровским "Южмашем", и насколько этот аргумент отрезвит "горячие головы", рассуждает российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Реакция в западных странах на состоявшийся накануне пуск
новейшей российской ракеты по заводу "Южмаш" в Днепропетровске, где киевский режим пытается реализовать собственную программу баллистических ракет, оказалась очень контрастной, отметил собеседник радио Sputnik
.
"Реакция очень разная, контрастная. У кого-то шок, чего они никогда не ожидали, это те люди, которые говорили, что Путин блефует и никогда на это не пойдет, а сейчас у них парализовало язык. Есть ехидные, которые говорят, ну ладно, посмотрим, что дальше. Но есть и третьи, которые говорят: а не пора ли с Путиным вообще поговорить", – отметил Баранец.
В западной прессе сейчас достаточно комментариев о том, что Россию пора перестать дразнить или провоцировать, подтягивая ситуацию к третьей мировой войне, а просто поговорить, потому что Путин — человек крутой, он не бросает слов на ветер, говорит собеседник.
"Мы сказали ответное слово. Мы предупредили уже не только на словах, а на деле. "Орешников" у нас много. Во-первых, ракета была неядерная, если бы у этой ракеты был действительно ядерный заряд, то там, по-моему, суммарная мощность превышала бы 10 Хиросим. Да, мы еще не все показали. Мы показали только часть своего ядерного меча. И нам хватит для того, чтобы расправиться не только с США, но и другими странами, если они будут к нам лезть", ― рассуждает Баранец.
"Я бы сказал, что применение "Орешника" ― это мощный удар в антиядерный колокол. Это один из последних ударов. У нас есть доктрина, и в ней мы оставили за собой право условиях применять… "Орешник" – это уже по сути красный сигнал тревоги для зарвавшегося Запада: "Остановитесь, Путин не шутит", – убежден Баранец.