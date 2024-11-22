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Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим

Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим

Sputnik Абхазия

Впечатлился ли коллективный Запад тем, что новейший комплекс "Орешник" сотворил с днепропетровским "Южмашем", и насколько этот аргумент отрезвит "горячие... 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T13:54+0300

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Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим Sputnik Абхазия Баранец о мощности "Орешника": в ядерном исполнении превысит 10 Хиросим

Реакция в западных странах на состоявшийся накануне пуск новейшей российской ракеты по заводу "Южмаш" в Днепропетровске, где киевский режим пытается реализовать собственную программу баллистических ракет, оказалась очень контрастной, отметил собеседник радио Sputnik.В западной прессе сейчас достаточно комментариев о том, что Россию пора перестать дразнить или провоцировать, подтягивая ситуацию к третьей мировой войне, а просто поговорить, потому что Путин — человек крутой, он не бросает слов на ветер, говорит собеседник."Я бы сказал, что применение "Орешника" ― это мощный удар в антиядерный колокол. Это один из последних ударов. У нас есть доктрина, и в ней мы оставили за собой право условиях применять… "Орешник" – это уже по сути красный сигнал тревоги для зарвавшегося Запада: "Остановитесь, Путин не шутит", – убежден Баранец.

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