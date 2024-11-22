https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/glavnyy-chetverg-bganba-o-turistakh-v-gagrskom-rayone-osenyu-dokhodakh-servise-1052942482.html
Главный четверг: Бганба о туристах в Гагрском районе осенью, доходах, сервисе
Главный четверг: Бганба о туристах в Гагрском районе осенью, доходах, сервисе
Sputnik Абхазия
Горячая пора туристического сезона в Абхазии позади. Какова ситуация в этом году в межсезонье, какие виды отдыха и сервиса предоставляют гостям, а также о... 22.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-22T12:20+0300
2024-11-22T12:20+0300
2024-11-22T12:21+0300
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Главный четверг: Бганба о туристах в Гагрском районе осенью, доходах, сервисе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Бганба о туристах в Гагрском районе осенью, доходах, сервисе
Горячая пора туристического сезона в Абхазии позади. Какова ситуация в этом году в межсезонье, какие виды отдыха и сервиса предоставляют гостям, а также о перспективах турсезона в осенне-зимний период в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления по курорту и туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба.По его словам, в Гагрском районе немало туристов и в эти дни, осень выдалась теплой и солнечной."В 2023 году у нас было в общей сложности у нас было 158 объектов коллективного размещения, койко-мест – 22 500. Отдохнули 288 100 человек. В этом году мы видим динамику - уже 180 объектов мест размещения. За 10 месяцев у нас отдохнули уже 326 850 человек. Рост в пределах 15%, по сравнении с прошлым годом. Налоговые поступления в туристической сфере за 10 месяцев составили 743 миллиона 610 тысяч рублей", – сказал Бганба.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, туризм, отдых, гагрский район, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, туризм, отдых, гагрский район, главный четверг, подкасты, аудио
Горячая пора туристического сезона в Абхазии позади. Какова ситуация в этом году в межсезонье, какие виды отдыха и сервиса предоставляют гостям, а также о перспективах турсезона в осенне-зимний период в эфире радио Sputnik
рассказал начальник управления по курорту и туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба.
По его словам, в Гагрском районе немало туристов и в эти дни, осень выдалась теплой и солнечной.
"В 2023 году у нас было в общей сложности у нас было 158 объектов коллективного размещения, койко-мест – 22 500. Отдохнули 288 100 человек. В этом году мы видим динамику - уже 180 объектов мест размещения. За 10 месяцев у нас отдохнули уже 326 850 человек. Рост в пределах 15%, по сравнении с прошлым годом. Налоговые поступления в туристической сфере за 10 месяцев составили 743 миллиона 610 тысяч рублей", – сказал Бганба.
Полная версия беседы в аудиофайле
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