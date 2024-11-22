https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/godovoy-plan-nachisleniy-tamozhennykh-platezhey-v-abkhazii-uzhe-perevypolnen-na-3-1052948697.html

Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии уже перевыполнен на 3%

Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии уже перевыполнен на 3%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии составлял 3,5 миллиарда рублей, а перевыполнение уже — 3%. Об этом на совещании... 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T12:10+0300

2024-11-22T12:10+0300

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таможня

экспорт

бюджет

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии составлял 3,5 миллиарда рублей, а перевыполнение уже — 3%. Об этом на совещании с и.о. премьер-министра Валерием Бганба сообщил и.о. председателя Государственного таможенного комитета Отар Хеция.Хеция рассказал, что объем экспорта мандаринов достиг более семи тысяч тонн, что на две тысячи больше, чем в прошлом сезоне.

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абхазия, таможня, экспорт, бюджет