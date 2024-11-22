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Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии уже перевыполнен на 3%
Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии уже перевыполнен на 3%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии составлял 3,5 миллиарда рублей, а перевыполнение уже — 3%. Об этом на совещании... 22.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-22T12:10+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии составлял 3,5 миллиарда рублей, а перевыполнение уже — 3%. Об этом на совещании с и.о. премьер-министра Валерием Бганба сообщил и.о. председателя Государственного таможенного комитета Отар Хеция.Хеция рассказал, что объем экспорта мандаринов достиг более семи тысяч тонн, что на две тысячи больше, чем в прошлом сезоне.
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абхазия, таможня, экспорт, бюджет
Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии уже перевыполнен на 3%
12:10 22.11.2024 (обновлено: 13:54 22.11.2024)
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Годовой план начислений таможенных платежей в Абхазии составлял 3,5 миллиарда рублей, а перевыполнение уже — 3%. Об этом на совещании с и.о. премьер-министра Валерием Бганба сообщил и.о. председателя Государственного таможенного комитета Отар Хеция.
Объем начислений таможенных платежей в Абхазии по состоянию на 22 ноября составляет 3,6 миллиарда рублей, добавил он.
Хеция рассказал, что объем экспорта мандаринов достиг более семи тысяч тонн, что на две тысячи больше, чем в прошлом сезоне.