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Начался прием заявок на конкурс среди журналистов "Взгляд-2024"
Начался прием заявок на конкурс среди журналистов "Взгляд-2024"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд-2024". 22.11.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд-2024". В нем могут участвовать журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀ Список номинаций: Работы принимаются до 13 декабря включительно.
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представительство россотрудничества в украине, абхазия, журналистика
представительство россотрудничества в украине, абхазия, журналистика
Начался прием заявок на конкурс среди журналистов "Взгляд-2024"
10:24 22.11.2024 (обновлено: 11:00 22.11.2024)
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд-2024".
В этом году конкурс приурочен к 15-летию представительства Россотрудничества в республике.
В нем могут участвовать журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀
лучший телевизионный материал;
лучший печатный материал;
лучший материал на Интернет-ресурсах, личных блогах;
деятельность представительства Россотрудничества в Абхазии и традиции российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества;
общие страницы истории российского и абхазского народов;
специальная номинация "Тематика СВО". ⠀
Работы принимаются до 13 декабря включительно.