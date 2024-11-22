https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-sredi-zhurnalistov-vzglyad-2024-1052946276.html

Начался прием заявок на конкурс среди журналистов "Взгляд-2024"

Начался прием заявок на конкурс среди журналистов "Взгляд-2024"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд-2024". 22.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

представительство россотрудничества в украине

абхазия

журналистика

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов и блогеров "Взгляд-2024". В нем могут участвовать журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀ Список номинаций: Работы принимаются до 13 декабря включительно.

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Sputnik Абхазия

представительство россотрудничества в украине, абхазия, журналистика