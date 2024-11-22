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Названа сумма субсидий из республиканского бюджета в Очамчырский район
Названа сумма субсидий из республиканского бюджета в Очамчырский район
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Субсидии из республиканского бюджета в Очамчырский район составили 121,6 миллиона рублей, сообщила заведующая финотделом администрации... 22.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Субсидии из республиканского бюджета в Очамчырский район составили 121,6 миллиона рублей, сообщила заведующая финотделом администрации района Мадина Цвижба.Сегодня прошло заседание Очамчырского районного собрания. Депутаты рассмотрели и приняли отчет начальника финансового отдела об исполнении бюджета 1 октября 2024 года, утвердили бюджет на следующий год. По ее словам, в бюджет района также поступило:
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очамчыра, очамчырский район, абхазия, бюджет

Названа сумма субсидий из республиканского бюджета в Очамчырский район

14:49 22.11.2024 (обновлено: 15:10 22.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Очамчыра
Администрация города Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Субсидии из республиканского бюджета в Очамчырский район составили 121,6 миллиона рублей, сообщила заведующая финотделом администрации района Мадина Цвижба.
Сегодня прошло заседание Очамчырского районного собрания. Депутаты рассмотрели и приняли отчет начальника финансового отдела об исполнении бюджета 1 октября 2024 года, утвердили бюджет на следующий год.
По ее словам, в бюджет района также поступило:
72,5 миллиона рублей поступило в качестве налога на прибыль предприятий при плане 69,9 миллиона;
подоходный налог: при плане 55,5 миллиона рублей поступило 63,5 миллиона;
акциз: при плане 1,3 миллиона рублей поступило 2,5 миллиона;
земельный налог: при плане 5,9 миллиона рублей поступило 10,2 миллиона;
налог на имущество предприятий: при плане 2 миллиона рублей поступило 3,1 миллиона;
спецналог: при плане 2,3 миллиона рублей поступило 2,7 миллиона;
патент: при плане 278 тысяч рублей поступило 286 тысяч;
госпошлина за право реализации вино-водочных изделий: при плане 195 тысяч поступило 150 тысяч;
доходы в виде арендной платы и иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества: при плане 304 тысячи поступило 387,4 тысячи;
доходы, полученные от приватизации муниципальной собственности: поступило 4,2 миллиона рублей;
доходы от продажи гражданам в частную собственность жилья из муниципального жилищного фонда: при плане 325 тысяч поступило 1,2 миллиона рублей;
дотации – 6,7 миллиона рублей;
иные межбюджетные трансферты – 12 миллионов рублей.
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