https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/nazvana-summa-subsidiy-iz-respublikanskogo-byudzheta-v-ochamchyrskiy-rayon-1052952144.html

Названа сумма субсидий из республиканского бюджета в Очамчырский район

Названа сумма субсидий из республиканского бюджета в Очамчырский район

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Субсидии из республиканского бюджета в Очамчырский район составили 121,6 миллиона рублей, сообщила заведующая финотделом администрации... 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T14:49+0300

2024-11-22T14:49+0300

2024-11-22T15:10+0300

в абхазии

очамчыра

очамчырский район

абхазия

бюджет

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Субсидии из республиканского бюджета в Очамчырский район составили 121,6 миллиона рублей, сообщила заведующая финотделом администрации района Мадина Цвижба.Сегодня прошло заседание Очамчырского районного собрания. Депутаты рассмотрели и приняли отчет начальника финансового отдела об исполнении бюджета 1 октября 2024 года, утвердили бюджет на следующий год. По ее словам, в бюджет района также поступило:

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очамчыра, очамчырский район, абхазия, бюджет