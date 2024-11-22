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Очамчырский "Ерцаху" выиграл кубок Абхазии по футболу
Очамчырский "Ерцаху" выиграл кубок Абхазии по футболу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Очамчырский "Ерцаху" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Динамо" Сухум в серии послематчевых пенальти. 22.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Очамчырский "Ерцаху" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Динамо" Сухум в серии послематчевых пенальти. Счет в матче был открыт в первом тайме после назначенного пенальти в ворота "Ерцаху". Несмотря на попытки обеих команд забить, в первой половине игры счет не изменился. Футболисты ушли в подтрибунные помещения с минимальным преимуществом столичного "Динамо". Во втором тайме "Ерцаху" много атаковал, имел возможности сравнять счет. Сделать это им удалось в добавленное время. Мяч со штрафного в ворота "Динамо" забил Шах Эргашбоев. Исходя из того, что в основное время выявить победителя не удалось, судья добавил еще два тайма по 15 минут. Но и за это время команды не забили голов - судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти. В них очамчырцы оказались удачливее, "Ерцаху" забил 4, "Динамо" сумело поразить ворота два раза. Лучшим игроком матча стал голкипер "Ерцахуа" Леон Кутелия, который отразил один из мячей в серии пенальти.Очамчырский "Ерцаху" в третий раз выиграл кубок Абхазии по футболу. Ранее команда становилась обладателем престижного трофея в 1994 и в 1997 годах. "Динамо" - трехкратный обладатель кубка. Команда становилась лучшей в этом турнире в 1996, 2010 и в 2023 годах.
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спорт, спортивная абхазия, абхазия, футбол
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Очамчырский "Ерцаху" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Динамо" Сухум в серии послематчевых пенальти.
Счет в матче был открыт в первом тайме после назначенного пенальти в ворота "Ерцаху".
С одиннадцатиметровой точки бил Гарри Лагвилава. Вратарь успел отреагировать на удар, отбив мяч перед собой. На отскоке первым оказался тот же Лагвилава, который отправил мяч в ворота соперников.
Несмотря на попытки обеих команд забить, в первой половине игры счет не изменился.
Футболисты ушли в подтрибунные помещения с минимальным преимуществом столичного "Динамо".
Во втором тайме "Ерцаху" много атаковал, имел возможности сравнять счет. Сделать это им удалось в добавленное время. Мяч со штрафного в ворота "Динамо" забил Шах Эргашбоев.
Исходя из того, что в основное время выявить победителя не удалось, судья добавил еще два тайма по 15 минут. Но и за это время команды не забили голов - судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
В них очамчырцы оказались удачливее, "Ерцаху" забил 4, "Динамо" сумело поразить ворота два раза.
Лучшим игроком матча стал голкипер "Ерцахуа" Леон Кутелия, который отразил один из мячей в серии пенальти.
Очамчырский "Ерцаху" в третий раз выиграл кубок Абхазии по футболу. Ранее команда становилась обладателем престижного трофея в 1994 и в 1997 годах. "Динамо" - трехкратный обладатель кубка. Команда становилась лучшей в этом турнире в 1996, 2010 и в 2023 годах.