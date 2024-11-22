https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/ochamchyrskiy-ertsakhu-vyigral-kubok-abkhazii-po-futbolu----1052953289.html

Очамчырский "Ерцаху" выиграл кубок Абхазии по футболу

Очамчырский "Ерцаху" выиграл кубок Абхазии по футболу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Очамчырский "Ерцаху" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Динамо" Сухум в серии послематчевых пенальти. 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T19:19+0300

2024-11-22T19:19+0300

2024-11-22T19:39+0300

в абхазии

спорт

спортивная абхазия

абхазия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/16/1052953446_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40303a5fce2dd98d2973265596930923.jpg

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Очамчырский "Ерцаху" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Динамо" Сухум в серии послематчевых пенальти. Счет в матче был открыт в первом тайме после назначенного пенальти в ворота "Ерцаху". Несмотря на попытки обеих команд забить, в первой половине игры счет не изменился. Футболисты ушли в подтрибунные помещения с минимальным преимуществом столичного "Динамо". Во втором тайме "Ерцаху" много атаковал, имел возможности сравнять счет. Сделать это им удалось в добавленное время. Мяч со штрафного в ворота "Динамо" забил Шах Эргашбоев. Исходя из того, что в основное время выявить победителя не удалось, судья добавил еще два тайма по 15 минут. Но и за это время команды не забили голов - судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти. В них очамчырцы оказались удачливее, "Ерцаху" забил 4, "Динамо" сумело поразить ворота два раза. Лучшим игроком матча стал голкипер "Ерцахуа" Леон Кутелия, который отразил один из мячей в серии пенальти.Очамчырский "Ерцаху" в третий раз выиграл кубок Абхазии по футболу. Ранее команда становилась обладателем престижного трофея в 1994 и в 1997 годах. "Динамо" - трехкратный обладатель кубка. Команда становилась лучшей в этом турнире в 1996, 2010 и в 2023 годах.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спорт, спортивная абхазия, абхазия, футбол