https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/peretok-elektroenergii-iz-rossi-oplachen-do-29-noyabrya-1052948998.html

Переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября

Переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Переток электричества из России оплачен до 29 ноября, сообщил и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T12:00+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

экономика

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Переток электричества из России оплачен до 29 ноября, сообщил и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.Как сообщил и.о. главы Минфина Владимир Делба, всего 560 миллионов рублей в этом году было направлено на поддержку энергетической отрасли Абхазии. 285 миллионов рублей из общей суммы направили на приобретение коммерческого перетока электроэнергии, добавил Делба.В этом году социальный переток электричества из России в 2024 году составил 302 миллиона кВт⋅ч. В 2025 году запланирован объем перетока в размере 326 миллионов кВт⋅ч. Только одна российская компания, "ИнтерРАО", может экспортировать электроэнергию за границу. В 2023 году договор о прямых поставках с ней заключило "Черноморэнерго". Согласно документу, в 2024 году Абхазия закупает электричество по цене около 4 рублей за один кВт⋅ч.

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