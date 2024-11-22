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Переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября
Переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Переток электричества из России оплачен до 29 ноября, сообщил и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. 22.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-22T12:00+0300
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2024-11-22T13:55+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Переток электричества из России оплачен до 29 ноября, сообщил и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.Как сообщил и.о. главы Минфина Владимир Делба, всего 560 миллионов рублей в этом году было направлено на поддержку энергетической отрасли Абхазии. 285 миллионов рублей из общей суммы направили на приобретение коммерческого перетока электроэнергии, добавил Делба.В этом году социальный переток электричества из России в 2024 году составил 302 миллиона кВт⋅ч. В 2025 году запланирован объем перетока в размере 326 миллионов кВт⋅ч. Только одна российская компания, "ИнтерРАО", может экспортировать электроэнергию за границу. В 2023 году договор о прямых поставках с ней заключило "Черноморэнерго". Согласно документу, в 2024 году Абхазия закупает электричество по цене около 4 рублей за один кВт⋅ч.
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абхазия, россия, экономика
абхазия, россия, экономика
Переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября
12:00 22.11.2024 (обновлено: 13:55 22.11.2024)
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Переток электричества из России оплачен до 29 ноября, сообщил и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
Как сообщил и.о. главы Минфина Владимир Делба, всего 560 миллионов рублей в этом году было направлено на поддержку энергетической отрасли Абхазии.
По его словам, 360 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета, 200 миллионов — целевые средства российской финпомощи.
285 миллионов рублей из общей суммы направили на приобретение коммерческого перетока электроэнергии, добавил Делба.
В этом году социальный переток электричества из России в 2024 году составил 302 миллиона кВт⋅ч. В 2025 году запланирован объем перетока в размере 326 миллионов кВт⋅ч.
Только одна российская компания, "ИнтерРАО", может экспортировать электроэнергию за границу. В 2023 году договор о прямых поставках с ней заключило "Черноморэнерго". Согласно документу, в 2024 году Абхазия закупает электричество по цене около 4 рублей за один кВт⋅ч.