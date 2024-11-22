https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/vosstanovlenie-krovli-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-planiruyut-zavershit-do-kontsa-goda-1052952593.html
Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года
Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года, рассказал радио Sputnik директор... 22.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-22T18:01+0300
2024-11-22T18:01+0300
2024-11-22T18:09+0300
абхазия
пожар в здании союза художников абхазии
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051712233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7de8f58fcb67d2e21dc5d96aa8495e26.jpg
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года, рассказал радио Sputnik директор госкомпании "Абхазстрой" Руслан Тванба. После строители перейдут к капитальному ремонту, на который понадобится около трех месяцев. Ремонт не повлияет на внешний облик объекта историко-культурного наследия, добавил Тванба. Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел 21 января. В фонде Нацгалереи, располагавшемся на втором этаже, хранились почти 4000 картин, спасти удалось около 200 из них.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051712233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87d1a01bc7aa3a2050042cf467a1303e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, сухум
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, сухум
Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года
18:01 22.11.2024 (обновлено: 18:09 22.11.2024)
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года, рассказал радио Sputnik директор госкомпании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
"Мы начали восстановление здания с крыши. Нам пришлось сделать железобетонный пояс, установить 19 стропильных ферм. Сейчас идет укладка специальной фанеры. По плану мы должны завершить ремонт кровли до конца этого года”, — отметил он.
После строители перейдут к капитальному ремонту, на который понадобится около трех месяцев. Ремонт не повлияет на внешний облик объекта историко-культурного наследия, добавил Тванба.
Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел 21 января. В фонде Нацгалереи, располагавшемся на втором этаже, хранились почти 4000 картин, спасти удалось около 200 из них.