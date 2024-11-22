https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/vosstanovlenie-krovli-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-planiruyut-zavershit-do-kontsa-goda-1052952593.html

Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года

Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года, рассказал радио Sputnik директор... 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T18:01+0300

2024-11-22T18:01+0300

2024-11-22T18:09+0300

абхазия

пожар в здании союза художников абхазии

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051712233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7de8f58fcb67d2e21dc5d96aa8495e26.jpg

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Восстановление кровли в здании Союза художников Абхазии планируют завершить до конца года, рассказал радио Sputnik директор госкомпании "Абхазстрой" Руслан Тванба. После строители перейдут к капитальному ремонту, на который понадобится около трех месяцев. Ремонт не повлияет на внешний облик объекта историко-культурного наследия, добавил Тванба. Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел 21 января. В фонде Нацгалереи, располагавшемся на втором этаже, хранились почти 4000 картин, спасти удалось около 200 из них.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, сухум