https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/nuzhny-reformy-zachem-abkhazii-menyat-konstitutsiyu-1052957301.html

Нужны реформы: зачем Абхазии менять Конституцию

Нужны реформы: зачем Абхазии менять Конституцию

Sputnik Абхазия

Еще в октябре 2020 года в Абхазии была создана Комиссия по конституционной реформе. Она выработала проект и направила в Парламент страны. 23.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-23T17:41+0300

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О том, почему в Абхазии назрела необходимость конституционной реформы и какие предложения сделала комиссия в эфире радио Sputnik рассказал юрист, член комиссии по Конституционной реформе Гиви Габния.Конституция Абхазии создавалась в тяжелый послевоенный период, когда в стране нужна была сильная президентская власть. Однако со временем назрела необходимость ограничить полномочия главы государства, считает Габния. "Постепенно общество стало более грамотным в политическом плане. Поэтому вопросы уже 10-12 лет стоят таким образом, что нужно власть немного ограничивать, чтобы над исполнительной властью был какой-то контроль", - отметил он. В октябре 2020 года была создана комиссия по конституционной реформе. Она предложила ввести механизм контроля Парламента над формированием правительства и его дальнейшей деятельностью. "Мы вынесли идею, чтобы Парламент имел хоть какой-то контроль над формированием высших органов исполнительной власти. Не просто бутафория, а конкретно принимает участие. Например, сегодня президент сам назначает министров. Да, это прописано в Конституции. Мы предложили идею, чтобы назначение согласовывалось в Парламенте, чтобы какой-то контроль в этой части проходил. Контроль не просто в момент их назначения , но и в дальнейшем, в процессе их работы”, - пояснил он. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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