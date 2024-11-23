https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-propagandy-chayldfri-1052957621.html

Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Sputnik Абхазия

Цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. 23.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-23T21:50+0300

2024-11-23T21:50+0300

2024-11-23T21:50+0300

россия

владимир путин

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052170012_0:17:3086:1753_1920x0_80_0_0_2e8b73e35cd0db788e74538effddc1c3.jpg

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения идеологии чайлдфри.Кроме того, пропаганда чайлдфри запрещена в кино и рекламе. Исключением стало распространение информации о монашеском образе жизни и вытекающем из него обет безбрачия, оно под запрет не попадает. Административное правонарушение будет караться штрафом - от 50 до 100 тысяч для физлиц и от 800 тысяч до миллиона для юрлиц. Сумма возрастает, если информация распространялась среди несовершеннолетних, посредством СМИ или через интернет.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, владимир путин, новости