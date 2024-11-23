https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-propagandy-chayldfri-1052957621.html
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Sputnik Абхазия
Цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. 23.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-23T21:50+0300
2024-11-23T21:50+0300
2024-11-23T21:50+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения идеологии чайлдфри.Кроме того, пропаганда чайлдфри запрещена в кино и рекламе. Исключением стало распространение информации о монашеском образе жизни и вытекающем из него обет безбрачия, оно под запрет не попадает. Административное правонарушение будет караться штрафом - от 50 до 100 тысяч для физлиц и от 800 тысяч до миллиона для юрлиц. Сумма возрастает, если информация распространялась среди несовершеннолетних, посредством СМИ или через интернет.
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, новости
россия, владимир путин, новости
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о запрете распространения идеологии чайлдфри.
Владельцы сайтов должны будут выявлять информацию, призывающую отказаться от детей, так как ее пропаганда станет основанием для включения в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Кроме того, пропаганда чайлдфри запрещена в кино и рекламе.
Исключением стало распространение информации о монашеском образе жизни и вытекающем из него обет безбрачия, оно под запрет не попадает.
Административное правонарушение будет караться штрафом - от 50 до 100 тысяч для физлиц и от 800 тысяч до миллиона для юрлиц. Сумма возрастает, если информация распространялась среди несовершеннолетних, посредством СМИ или через интернет.