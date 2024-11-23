https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/takie-obstoyatelstva-ketsba-o-politicheskikh-krizisakh-i-neobkhodimosti-izmeneniya-zakonov-1052954890.html

Такие обстоятельства: Кецба о политических кризисах и необходимости изменения законов

Такие обстоятельства: Кецба о политических кризисах и необходимости изменения законов

Sputnik Абхазия

Абхазия пережила очередную острую фазу политического кризиса с протестными акциями и отправкой в отставку главы государства. С начала 2000-х годов в республике... 23.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-23T13:40+0300

2024-11-23T13:40+0300

2024-11-23T13:41+0300

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Такие обстоятельства: Кецба о политических кризисах и необходимости изменения законов Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кецба о политических кризисах и необходимости изменения законов

Абхазия пережила очередную острую фазу политического кризиса с протестными акциями и отправкой в отставку главы государства. С начала 2000-х годов в республике было несколько протестов, после которых менялась власть. Как снизить вероятность повторения кризисов, почему Конституция Абхазии нуждается в реформировании, какие изменения на законодательном уровне и механизмы могут помочь обществу меньше опасаться скатиться в неуправляемую ситуацию? Об этом в эфире радио Sputnik мнением поделился юрист, преподаватель АГУ, член общественной палаты Абхазии Тамаз Кецба.Абхазия нуждается не только в конституционной реформе, но и в изменении ряда конституционных законов, отметил юрист. "В частности, это состояние нашей партийно-политической системы, избирательной системы. Все это вопросы, которые непосредственно влияют на стабильность и все сферы нашей жизни", - сказал Кецба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, политика, кризис, конституционная реформа, законы, парламент абхазии, президент, подкасты, такие обстоятельства, аудио