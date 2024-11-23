https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/takie-obstoyatelstva-ob-uspekhe-yunykh-inspektorov-dvizheniya-iz-abkhazii-na-slete-v-anape--1052950035.html

Такие обстоятельства: об успехе юных инспекторов движения из Абхазии на слете в Анапе

Такие обстоятельства: об успехе юных инспекторов движения из Абхазии на слете в Анапе

Sputnik Абхазия

Абхазская команда, принимавшая участие в Межгосударственном слете юных инспекторов движения (ЮИД) в Анапе, одержала победу в номинации "Самый активный отряд"... 23.11.2024, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: об успехе юных инспекторов движения из Абхазии на слете в Анапе Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: об успехе юных инспекторов движения из Абхазии на слете в Анапе

Абхазская команда, принимавшая участие в Межгосударственном слете юных инспекторов движения (ЮИД) в Анапе, одержала победу в номинации "Самый активный отряд". Слет проходил с 5 по 7 ноября, собрал юных инспекторов из регионов России, а также из Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстана. В Анапу ездили Даниэла Конджария из Гагры, Нисса Сангулия из Сухума и Саба Езугбая из Гала. В эфире радио Sputnik они поделились своими эмоциями об участии в Международном слете. Слушайте подкаст.

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