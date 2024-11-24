https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/dopolnitelnoe-vremya-gabuniya-o-sbornoy-abkhazii-po-domino-na-mezhdunarodnoy-arene---1052943342.html

Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене

Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене

Sputnik Абхазия

Председатель фонда развития домино Абхазии, игрок сборной Алмас Габуния в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвел итоги прошедшего турнира... 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T11:39+0300

2024-11-24T11:39+0300

2024-11-24T11:39+0300

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Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене Sputnik Абхазия Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене

Председатель фонда развития домино Абхазии, игрок сборной Алмас Габуния в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвел итоги прошедшего турнира, рассказал о развитии домино в республике и предстоящих выездах абхазской сборной.В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по домино памяти первого президента Федерации Абхазии Артура Габуния. В нем приняли участие 37 спортсменов, среди них две девушки Светлана Зубахина и Лика Касландзия.Главный судья соревнований был судья международной категории Гурам Делба.Организаторами турнира являлись Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация домино Абхазии.Игрок сборной по домино Алмас Габуния рассказал о крупных турнирах в истории домино Абхазии, о том, как принимают наших спортсменов на международных соревнованиях.Слушайте подкаст.

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