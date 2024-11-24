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Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене
Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене
Sputnik Абхазия
Председатель фонда развития домино Абхазии, игрок сборной Алмас Габуния в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвел итоги прошедшего турнира... 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T11:39+0300
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Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене
Председатель фонда развития домино Абхазии, игрок сборной Алмас Габуния в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвел итоги прошедшего турнира, рассказал о развитии домино в республике и предстоящих выездах абхазской сборной.В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по домино памяти первого президента Федерации Абхазии Артура Габуния. В нем приняли участие 37 спортсменов, среди них две девушки Светлана Зубахина и Лика Касландзия.Главный судья соревнований был судья международной категории Гурам Делба.Организаторами турнира являлись Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация домино Абхазии.Игрок сборной по домино Алмас Габуния рассказал о крупных турнирах в истории домино Абхазии, о том, как принимают наших спортсменов на международных соревнованиях.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Габуния о сборной Абхазии по домино на международной арене
Председатель фонда развития домино Абхазии, игрок сборной Алмас Габуния в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвел итоги прошедшего турнира, рассказал о развитии домино в республике и предстоящих выездах абхазской сборной.
В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по домино памяти первого президента Федерации Абхазии Артура Габуния. В нем приняли участие 37 спортсменов, среди них две девушки Светлана Зубахина и Лика Касландзия.
Главный судья соревнований был судья международной категории Гурам Делба.
Организаторами турнира являлись Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация домино Абхазии.
Игрок сборной по домино Алмас Габуния рассказал о крупных турнирах в истории домино Абхазии, о том, как принимают наших спортсменов на международных соревнованиях.