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Культурная афиша Абхазии: концерты в филармонии и театральные постановки
Культурная афиша Абхазии: концерты в филармонии и театральные постановки
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Афиша культурных событий в Абхазии с 25 ноября по 1 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T18:16+0300
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2024-11-24T18:16+0300
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культура
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Афиша культурных событий в Абхазии с 25 ноября по 1 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. SputnikАбхазская Госфилармония 28 ноября в 18:00 — гала-концерт "Созвездие талантов" 29 ноября в 18:00 — концерт итальянских и неаполитанских песен. На сцену, в том числе, выйдут солисты Альдона Цкуа, Нана Черкезия, Нугзар Какалия Абхазский драматический театр 28 ноября в 19:00 — спектакль режиссера Алхаса Шамба "Махаджиры" 29 ноября в 19:00 — моноспектакль "Rock'n'Roll на скамейке" режиссера Гудисы Тодуа Абхазский молодежный театр 27 ноября в 19:00 — спектакль "Антигона" по мотивам пьесы французского драматурга Жана Ануя 28 ноября в 14:00 — спектакль "Требуется лжец" по пьесе Дмитриса Псафаса (Гагра)РУСДРАМ 26 ноября в 19:00 — спектакль "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского "Шествие"27 ноября в 19:00 — моноспектакль "Енджи-ханум, обойденная счастьем" по мотивам произведения Даура Зантария 28 ноября в 19:00 — спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри30 ноября в 16:00 и 1 декабря в 12:00 – спектакль Детской студии "Маугли". Режиссер — Джамбул Жордания.
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культура, абхазия, театр
Афиша культурных событий в Абхазии с 25 ноября по 1 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
28 ноября в 18:00 — гала-концерт "Созвездие талантов"
29 ноября в 18:00 — концерт итальянских и неаполитанских песен. На сцену, в том числе, выйдут солисты Альдона Цкуа, Нана Черкезия, Нугзар Какалия
Абхазский драматический театр
28 ноября в 19:00 — спектакль режиссера Алхаса Шамба "Махаджиры"
29 ноября в 19:00 — моноспектакль "Rock'n'Roll на скамейке" режиссера Гудисы Тодуа
Абхазский молодежный театр
27 ноября в 19:00 — спектакль "Антигона" по мотивам пьесы французского драматурга Жана Ануя
28 ноября в 14:00 — спектакль "Требуется лжец" по пьесе Дмитриса Псафаса (Гагра)
26 ноября в 19:00 — спектакль "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского "Шествие"
27 ноября в 19:00 — моноспектакль "Енджи-ханум, обойденная счастьем" по мотивам произведения Даура Зантария
28 ноября в 19:00 — спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри
30 ноября в 16:00 и 1 декабря в 12:00 – спектакль Детской студии "Маугли". Режиссер — Джамбул Жордания.