https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-v-filarmonii-i-teatralnye-postanovki-1052962160.html

Культурная афиша Абхазии: концерты в филармонии и театральные постановки

Культурная афиша Абхазии: концерты в филармонии и театральные постановки

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 25 ноября по 1 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 24.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

абхазия

театр

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Афиша культурных событий в Абхазии с 25 ноября по 1 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. SputnikАбхазская Госфилармония 28 ноября в 18:00 — гала-концерт "Созвездие талантов" 29 ноября в 18:00 — концерт итальянских и неаполитанских песен. На сцену, в том числе, выйдут солисты Альдона Цкуа, Нана Черкезия, Нугзар Какалия Абхазский драматический театр 28 ноября в 19:00 — спектакль режиссера Алхаса Шамба "Махаджиры" 29 ноября в 19:00 — моноспектакль "Rock'n'Roll на скамейке" режиссера Гудисы Тодуа Абхазский молодежный театр 27 ноября в 19:00 — спектакль "Антигона" по мотивам пьесы французского драматурга Жана Ануя 28 ноября в 14:00 — спектакль "Требуется лжец" по пьесе Дмитриса Псафаса (Гагра)РУСДРАМ 26 ноября в 19:00 — спектакль "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского "Шествие"27 ноября в 19:00 — моноспектакль "Енджи-ханум, обойденная счастьем" по мотивам произведения Даура Зантария 28 ноября в 19:00 — спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри30 ноября в 16:00 и 1 декабря в 12:00 – спектакль Детской студии "Маугли". Режиссер — Джамбул Жордания.

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