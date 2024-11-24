https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/ot-prezidenta-k-parlamentu-kak-reformirovat-sistemu-vlasti-v-abkhazii-1052957732.html
От президента к Парламенту: как реформировать систему власти в Абхазии
От президента к Парламенту: как реформировать систему власти в Абхазии
Sputnik Абхазия
После очередного политического кризиса в Абхазии заговорили о необходимости конституционной реформы. Какая модель власти наиболее приемлема для республики в... 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T13:54+0300
2024-11-24T13:54+0300
2024-11-24T13:54+0300
в абхазии
абхазия
конституция
конституция республики абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/17/1052956093_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_5f100956f41c83c7f3e0089ef6927ef6.jpg
Абхазии нужна не только конституционная реформа, но и изменение ряда конституционных законов, считает юрист Тамаз Кецба. Это, в частности, касается состояния партийно-политической и избирательной систем. По его мнению, сегодня у Парламента Абхазии нет возможности контролировать деятельность исполнительной власти. Поэтому необходимо наделить его дополнительным полномочиями. "В Парламенте должны сидеть, в первую очередь, профессиональные политики. А во вторую очередь, мы должны смотреть на их специальности. Как показывает практика других государств, такой опыт можно приобрести только в развитой партийной системе. Наша партийная система недоразвита. У нас вроде бы более 10 партии, но ни одну из них полноценной партией невозможно назвать”, - пояснил Кецба. Для того, чтобы изменить ситуацию, и сделать партий более сильными, необходимо перейти от мажоритарной к смешанной системе выборов, отметил юрист. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/17/1052956093_40:0:1052:759_1920x0_80_0_0_0377b2157b46d6a900acae94532ae76f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, конституция, конституция республики абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, конституция, конституция республики абхазия, видео, мультимедиа, видео
От президента к Парламенту: как реформировать систему власти в Абхазии
После очередного политического кризиса в Абхазии заговорили о необходимости конституционной реформы. Какая модель власти наиболее приемлема для республики в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал юрист, член Общественной палаты Тамаз Кецба.
Абхазии нужна не только конституционная реформа, но и изменение ряда конституционных законов, считает юрист Тамаз Кецба. Это, в частности, касается состояния партийно-политической и избирательной систем.
По его мнению, сегодня у Парламента Абхазии нет возможности контролировать деятельность исполнительной власти. Поэтому необходимо наделить его дополнительным полномочиями.
"В Парламенте должны сидеть, в первую очередь, профессиональные политики. А во вторую очередь, мы должны смотреть на их специальности. Как показывает практика других государств, такой опыт можно приобрести только в развитой партийной системе. Наша партийная система недоразвита. У нас вроде бы более 10 партии, но ни одну из них полноценной партией невозможно назвать”, - пояснил Кецба.
Для того, чтобы изменить ситуацию, и сделать партий более сильными, необходимо перейти от мажоритарной к смешанной системе выборов, отметил юрист.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.