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От президента к Парламенту: как реформировать систему власти в Абхазии

От президента к Парламенту: как реформировать систему власти в Абхазии

Sputnik Абхазия

После очередного политического кризиса в Абхазии заговорили о необходимости конституционной реформы. Какая модель власти наиболее приемлема для республики в... 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T13:54+0300

2024-11-24T13:54+0300

2024-11-24T13:54+0300

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Абхазии нужна не только конституционная реформа, но и изменение ряда конституционных законов, считает юрист Тамаз Кецба. Это, в частности, касается состояния партийно-политической и избирательной систем. По его мнению, сегодня у Парламента Абхазии нет возможности контролировать деятельность исполнительной власти. Поэтому необходимо наделить его дополнительным полномочиями. "В Парламенте должны сидеть, в первую очередь, профессиональные политики. А во вторую очередь, мы должны смотреть на их специальности. Как показывает практика других государств, такой опыт можно приобрести только в развитой партийной системе. Наша партийная система недоразвита. У нас вроде бы более 10 партии, но ни одну из них полноценной партией невозможно назвать”, - пояснил Кецба. Для того, чтобы изменить ситуацию, и сделать партий более сильными, необходимо перейти от мажоритарной к смешанной системе выборов, отметил юрист. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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