https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-26-noyabrya-1052976816.html

Часть Сухума останется без воды во вторник 26 ноября

Часть Сухума останется без воды во вторник 26 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Завтра часть Сухума останется без воды из-за ремонта чугунной водопроводной трубы на улице Лакоба с 00:00 до 20:00, сообщил... 25.11.2024, Sputnik Абхазия

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сухум

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Завтра часть Сухума останется без воды из-за ремонта чугунной водопроводной трубы на улице Лакоба с 00:00 до 20:00, сообщил "Водоканал". Подача воды будет прекращена в следующих районах: Старый поселок, улица Эшба, вокзал, нагорная и центральная части города, ВИЭМ, Маяк.

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водоснабжение, абхазия, сухум