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Часть Сухума останется без воды во вторник 26 ноября
Часть Сухума останется без воды во вторник 26 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Завтра часть Сухума останется без воды из-за ремонта чугунной водопроводной трубы на улице Лакоба с 00:00 до 20:00, сообщил... 25.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Завтра часть Сухума останется без воды из-за ремонта чугунной водопроводной трубы на улице Лакоба с 00:00 до 20:00, сообщил "Водоканал". Подача воды будет прекращена в следующих районах: Старый поселок, улица Эшба, вокзал, нагорная и центральная части города, ВИЭМ, Маяк.
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водоснабжение, абхазия, сухум
водоснабжение, абхазия, сухум
Часть Сухума останется без воды во вторник 26 ноября
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Завтра часть Сухума останется без воды из-за ремонта чугунной водопроводной трубы на улице Лакоба с 00:00 до 20:00, сообщил "Водоканал".
Подача воды будет прекращена в следующих районах: Старый поселок, улица Эшба, вокзал, нагорная и центральная части города, ВИЭМ, Маяк.