Генпрокурор Абхазии: на и.о. президента пытаются оказать давление

"Депутат Кварчия почему-то решил оказать давление на исполняющего обязанности президента в своем высказывании на брифинге, где он находился 21 ноября. И он дословно сказал, что если будет внесено представление Агрба в Парламент, то нам придется потревожить людей". Я лично расцениваю это, как оказание давления на и.о. президента, так оно и звучит, так и есть на юридическом языке", - добавил Агрба.