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Генпрокурор Абхазии: на и.о. президента пытаются оказать давление
Генпрокурор Абхазии: на и.о. президента пытаются оказать давление
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. На исполняющего обязанности президента Абхазии Бадру Гунба пытаются оказать давление, заявил Генеральный прокурор Адгур Агрба. 25.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-25T13:24+0300
2024-11-25T13:24+0300
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в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. На исполняющего обязанности президента Абхазии Бадру Гунба пытаются оказать давление, заявил Генеральный прокурор Адгур Агрба. Сегодня у Генпрокуратуры собрались люди в поддержку Агрба. Как объяснил Генпрокурор, депутат Кан Кварчия оказывает давление на и.о. президента Бадру Гунба, требуя не вносить на рассмотрение Парламента Абхазии кандидатуру Адгура Агрба в качестве Генпрокурора. Кварчия, как отметил Агрба, пригрозил, что в противном случае "придется потревожить людей". Срок полномочий Генпрокурора истекает 12 декабря.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, абхазия
Генпрокурор Абхазии: на и.о. президента пытаются оказать давление
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. На исполняющего обязанности президента Абхазии Бадру Гунба пытаются оказать давление, заявил Генеральный прокурор Адгур Агрба.
Сегодня у Генпрокуратуры собрались люди в поддержку Агрба.
Как объяснил Генпрокурор, депутат Кан Кварчия оказывает давление на и.о. президента Бадру Гунба, требуя не вносить на рассмотрение Парламента Абхазии кандидатуру Адгура Агрба в качестве Генпрокурора. Кварчия, как отметил Агрба, пригрозил, что в противном случае "придется потревожить людей".
"Депутат Кварчия почему-то решил оказать давление на исполняющего обязанности президента в своем высказывании на брифинге, где он находился 21 ноября. И он дословно сказал, что если будет внесено представление Агрба в Парламент, то нам придется потревожить людей". Я лично расцениваю это, как оказание давления на и.о. президента, так оно и звучит, так и есть на юридическом языке", - добавил Агрба.
Срок полномочий Генпрокурора истекает 12 декабря.