https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/onufrienko-v-blizhayshie-3-4-mesyatsa-nikakogo-peremiriya-po-ukraine-ne-predviditsya-1052972299.html
Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится
Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится
Sputnik Абхазия
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik высказался о перспективе перемирия в украинском конфликте. 25.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-25T14:24+0300
2024-11-25T14:24+0300
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Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится
Sputnik Абхазия
Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится
"Ведутся какие-то закулисные переговоры на уровне дипломатии, по линии разведки контакты какие-то есть, по крайней мере, мы и об ударе по "Южмашу" заблаговременно предупреждали американскую сторону. Так или иначе провокаций со стороны киевского режима следует ожидать в любом случае, потому что мы понимаем, что никакого единства там нет. Это не единая, сплоченная, действующая в одном направлении, команда. Они постоянно грызутся в прямом эфире. Самые явные — это команда Порошенко* и команда Зеленского, но там есть и масса других интересантов, в том числе и снятые командармы. Чтобы подгадить друг к другу, они готовы на любые провокации, нас они тоже не любят, поэтому с удовольствием нагадят", - сказал Онуфриенко в эфире радио Sputnik. *Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, спецоперация, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, спецоперация, нато, аудио
Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik высказался о перспективе перемирия в украинском конфликте.
"Ведутся какие-то закулисные переговоры на уровне дипломатии, по линии разведки контакты какие-то есть, по крайней мере, мы и об ударе по "Южмашу" заблаговременно предупреждали американскую сторону. Так или иначе провокаций со стороны киевского режима следует ожидать в любом случае, потому что мы понимаем, что никакого единства там нет. Это не единая, сплоченная, действующая в одном направлении, команда. Они постоянно грызутся в прямом эфире. Самые явные — это команда Порошенко* и команда Зеленского, но там есть и масса других интересантов, в том числе и снятые командармы. Чтобы подгадить друг к другу, они готовы на любые провокации, нас они тоже не любят, поэтому с удовольствием нагадят", - сказал Онуфриенко в эфире радио Sputnik
.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.