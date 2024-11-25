https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/onufrienko-v-blizhayshie-3-4-mesyatsa-nikakogo-peremiriya-po-ukraine-ne-predviditsya-1052972299.html

Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится

Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится

Sputnik Абхазия

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik высказался о перспективе перемирия в украинском конфликте. 25.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-25T14:24+0300

2024-11-25T14:24+0300

2024-11-25T14:24+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

украина

россия

спецоперация

нато

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/19/1052972381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc82f39fb80927f9a67ed5dac8b7ff9.jpg

Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится Sputnik Абхазия Онуфриенко: в ближайшие 3-4 месяца никакого перемирия по Украине не предвидится

"Ведутся какие-то закулисные переговоры на уровне дипломатии, по линии разведки контакты какие-то есть, по крайней мере, мы и об ударе по "Южмашу" заблаговременно предупреждали американскую сторону. Так или иначе провокаций со стороны киевского режима следует ожидать в любом случае, потому что мы понимаем, что никакого единства там нет. Это не единая, сплоченная, действующая в одном направлении, команда. Они постоянно грызутся в прямом эфире. Самые явные — это команда Порошенко* и команда Зеленского, но там есть и масса других интересантов, в том числе и снятые командармы. Чтобы подгадить друг к другу, они готовы на любые провокации, нас они тоже не любят, поэтому с удовольствием нагадят", - сказал Онуфриенко в эфире радио Sputnik. *Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, спецоперация, нато, аудио