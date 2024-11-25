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"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и три книжных "нет"
"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и три книжных "нет"
Sputnik Абхазия
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" - разговор о фильмографии британского актера Майкла Кейна. Также ведущая Ирина Турава рассказала о негативном... 25.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-25T10:12+0300
2024-11-25T10:12+0300
2024-11-25T10:12+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и книжные "нет"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и книжные "нет"
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" - разговор о фильмографии британского актера Майкла Кейна. Также ведущая Ирина Турава рассказала о негативном опыте знакомства с тремя книгами: "Дети в гараже моего папы" Анастасии Максимовой, "Комната Вагинова" Антона Секисова и "Детский бог" Ольги Хейфиц.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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абхазия, книги, литература, кино, аудио
абхазия, книги, литература, кино, аудио
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" - разговор о фильмографии британского актера Майкла Кейна. Также ведущая Ирина Турава рассказала о негативном опыте знакомства с тремя книгами: "Дети в гараже моего папы" Анастасии Максимовой, "Комната Вагинова" Антона Секисова и "Детский бог" Ольги Хейфиц.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.