https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/ostorozhno-spoyler-filmografiya-maykla-keyna-i-tri-knizhnykh-net-1052950405.html

"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и три книжных "нет"

"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и три книжных "нет"

Sputnik Абхазия

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" - разговор о фильмографии британского актера Майкла Кейна. Также ведущая Ирина Турава рассказала о негативном... 25.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-25T10:12+0300

2024-11-25T10:12+0300

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осторожно, спойлер!

абхазия

книги

литература

кино

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"Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и книжные "нет" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": фильмография Майкла Кейна и книжные "нет"

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" - разговор о фильмографии британского актера Майкла Кейна. Также ведущая Ирина Турава рассказала о негативном опыте знакомства с тремя книгами: "Дети в гараже моего папы" Анастасии Максимовой, "Комната Вагинова" Антона Секисова и "Детский бог" Ольги Хейфиц.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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