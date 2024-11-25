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Первая Абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме
Первая Абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 25.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-25T11:00+0300
2024-11-25T11:00+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, открылась в Сухуме. Председатель Конституционного суда республики Диана Пилия сообщила, что КС совместно с Абхазским телевидением сняли документальный фильм об истории принятия Конституции республики. Конституция учредила в стране демократическую модель организации государственной власти с учетом принципа разделения властей, отметила Пилия. "Конституционное государство может существовать и успешно развиваться лишь в обществе, где есть уважение и доверие сограждан к государственным учреждениям и, конечно же, друг к другу", — добавила председатель КС. В рамках конференции Конституционный суд Абхазии и Югоосетинский государственный университет имени Тибилова подписали меморандум о сотрудничестве.Сегодня и завтра пройдут научно-практические конференции на темы "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" и "Конституция Республики Абхазия – 30 лет: итоги, новые вызовы и перспективы развития". С докладами выступят представители Абхазии, России и Южной Осетии. Организатор мероприятия — Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академия наук Абхазии.
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конституция республики абхазия, конституционный суд республики абхазия, абхазия
конституция республики абхазия, конституционный суд республики абхазия, абхазия
Первая Абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме
11:00 25.11.2024 (обновлено: 13:34 25.11.2024)
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, открылась в Сухуме.
Председатель Конституционного суда республики Диана Пилия сообщила, что КС совместно с Абхазским телевидением сняли документальный фильм об истории принятия Конституции республики.
Конституция учредила в стране демократическую модель организации государственной власти с учетом принципа разделения властей, отметила Пилия.
"Конституционное государство может существовать и успешно развиваться лишь в обществе, где есть уважение и доверие сограждан к государственным учреждениям и, конечно же, друг к другу", — добавила председатель КС.
В рамках конференции Конституционный суд Абхазии и Югоосетинский государственный университет имени Тибилова подписали меморандум о сотрудничестве.
Сегодня и завтра пройдут научно-практические конференции на темы "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" и "Конституция Республики Абхазия – 30 лет: итоги, новые вызовы и перспективы развития".
С докладами выступят представители Абхазии, России и Южной Осетии.
Организатор мероприятия — Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академия наук Абхазии.