https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/pervaya-abkhazskaya-yuridicheskaya-nedelya-otkrylas-v-sukhume-1052971503.html

Первая Абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме

Первая Абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 25.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-25T11:00+0300

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в абхазии

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конституционный суд республики абхазия

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, открылась в Сухуме. Председатель Конституционного суда республики Диана Пилия сообщила, что КС совместно с Абхазским телевидением сняли документальный фильм об истории принятия Конституции республики. Конституция учредила в стране демократическую модель организации государственной власти с учетом принципа разделения властей, отметила Пилия. "Конституционное государство может существовать и успешно развиваться лишь в обществе, где есть уважение и доверие сограждан к государственным учреждениям и, конечно же, друг к другу", — добавила председатель КС. В рамках конференции Конституционный суд Абхазии и Югоосетинский государственный университет имени Тибилова подписали меморандум о сотрудничестве.Сегодня и завтра пройдут научно-практические конференции на темы "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" и "Конституция Республики Абхазия – 30 лет: итоги, новые вызовы и перспективы развития". С докладами выступят представители Абхазии, России и Южной Осетии. Организатор мероприятия — Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академия наук Абхазии.

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