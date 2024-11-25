https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/vzaimnyy-interes-shatipa-o-razvitii-transportnoy-infrastruktury-respubliki--1052951212.html

Взаимный интерес: Шатипа о развитии транспортной инфраструктуры республики

Взаимный интерес: Шатипа о развитии транспортной инфраструктуры республики

Sputnik Абхазия

Заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа в эфире радио Sputnik о состоянии транспортной инфраструктуры и первых шагах по ее глобальной... 25.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-25T12:22+0300

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Взаимный интерес: Шатипа о развитии транспортной инфраструктуры республики Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Шатипа о развитии транспортной инфраструктуры республики

Первые регулярные рейсы в сухумском аэропорту запустят в начале следующего года, заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Параллельно с этим развивается и Абхазская железная дорога, 2023 год был рекордным по количеству перевезенных грузовых вагонов. Скоро должны запустить контейнерную площадку для железнодорожных грузов в Очамчыре. Как развитие транспортной отрасли отражается на экономике в целом, в чем интерес в этом Абхазии и России?Об этом в эфире радио Sputnik говорили с доцентом АГУ, заведующей отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуной Шатипа.Все взаимозависимые элементы национальной экономим очень важны, отметила Шатипа. "Экономика - это тоже живой организм. Наша экономика в целом "болеет", идет трансформационный кризис, который начался с войны. Весь послевоенный период мы находимся в этой фазе кризиса. Транспортная инфраструктура - это артерии экономики. Прошло 30 лет и мы только-только приступаем к обсуждению ключевых транспортных объектов. С 2009 года Россия продолжает оказывать финансовую помощь. По 2024 год эта сумма составила почти 80 миллиардов рублей, часть из которых - бюджетные инвестиции, по которым восстанавливаются объекты, разрушенные войной. Но именно эти важные объекты туда не попадали", - сказала Хатуна Шатипа. Слушайте подкаст.

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