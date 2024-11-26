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Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции.   26.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции. &nbsp;Он подчеркнул, что день принятия Конституции стал одной из важнейших дат в истории абхазской государственности. Основной закон страны стал фундаментальным документом, по которому живет и развивается страна.Конституция и есть концентрация национальных устремлений &nbsp;и национальной идеи абхазского народа, добавил Гунба. Он пожелал Абхазии стабильного развития государства, формирования традиций политической культуры и процветания многонациональному народу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/konstitutsiya-abkhazii-kak-prinimalsya-i-menyalsya-osnovnoy-zakon-strany--1052974188.html
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абхазия, конституция республики абхазия

Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции

10:09 26.11.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции.  
Он подчеркнул, что день принятия Конституции стал одной из важнейших дат в истории абхазской государственности. Основной закон страны стал фундаментальным документом, по которому живет и развивается страна.
"Учитывая, какой ценой досталось нам наше государство, мы не имеем права небрежного отношения к Основному Закону, ставить под сомнение его верховенство. Последние события еще раз продемонстрировали особую важность и значимость Конституции.  Именно это позволило нам удержать ситуацию в правовом поле", - говорится в поздравлении.
Конституция и есть концентрация национальных устремлений  и национальной идеи абхазского народа, добавил Гунба.
Он пожелал Абхазии стабильного развития государства, формирования традиций политической культуры и процветания многонациональному народу.
Конституция РА - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2024
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