https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/badra-gunba-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-konstitutsii-1052978229.html
Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции. 26.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-26T10:09+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции. Он подчеркнул, что день принятия Конституции стал одной из важнейших дат в истории абхазской государственности. Основной закон страны стал фундаментальным документом, по которому живет и развивается страна.Конституция и есть концентрация национальных устремлений и национальной идеи абхазского народа, добавил Гунба. Он пожелал Абхазии стабильного развития государства, формирования традиций политической культуры и процветания многонациональному народу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/konstitutsiya-abkhazii-kak-prinimalsya-i-menyalsya-osnovnoy-zakon-strany--1052974188.html
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абхазия, конституция республики абхазия
Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции.
Он подчеркнул, что день принятия Конституции стал одной из важнейших дат в истории абхазской государственности. Основной закон страны стал фундаментальным документом, по которому живет и развивается страна.
"Учитывая, какой ценой досталось нам наше государство, мы не имеем права небрежного отношения к Основному Закону, ставить под сомнение его верховенство. Последние события еще раз продемонстрировали особую важность и значимость Конституции. Именно это позволило нам удержать ситуацию в правовом поле", - говорится в поздравлении.
Конституция и есть концентрация национальных устремлений и национальной идеи абхазского народа, добавил Гунба.
Он пожелал Абхазии стабильного развития государства, формирования традиций политической культуры и процветания многонациональному народу.