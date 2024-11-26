Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции

"Учитывая, какой ценой досталось нам наше государство, мы не имеем права небрежного отношения к Основному Закону, ставить под сомнение его верховенство. Последние события еще раз продемонстрировали особую важность и значимость Конституции. Именно это позволило нам удержать ситуацию в правовом поле", - говорится в поздравлении.