https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/piliya-i-starostin-o-problemakh-reformirovaniya-publichnoy-vlasti---1052976365.html

Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти

Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти

Sputnik Абхазия

I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, проходит в Сухуме. В рамках мероприятия - научно-практические конференции... 26.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-26T11:10+0300

2024-11-26T11:10+0300

2024-11-26T13:03+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

юристы

конституция

день конституции абхазии

конституционная реформа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/19/1052976201_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5652947490de84993d2cc82eaf42611e.jpg

Такие обстоятельства: Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти

I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, проходит в Сухуме. В рамках мероприятия - научно-практические конференции, посвященные проблемам формирования и функционирования власти, и перспективам развития Конституции Республики Абхазия.Организатор мероприятия — Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академии наук Абхазии.О том, как проходит общение в рамках форума, насколько важен обмен опытом между профессионалами в области юриспруденции, об этом в эфире радио Sputnik рассказали председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и доктор юридических наук, профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Старостин.Слушайте подкаст.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, юристы, конституция, день конституции абхазии, конституционная реформа, аудио