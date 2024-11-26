https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/piliya-i-starostin-o-problemakh-reformirovaniya-publichnoy-vlasti---1052976365.html
Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти
Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти
Sputnik Абхазия
I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, проходит в Сухуме. В рамках мероприятия - научно-практические конференции... 26.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-26T11:10+0300
2024-11-26T11:10+0300
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Такие обстоятельства: Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Пилия и Старостин о проблемах реформирования публичной власти
I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, проходит в Сухуме. В рамках мероприятия - научно-практические конференции, посвященные проблемам формирования и функционирования власти, и перспективам развития Конституции Республики Абхазия.Организатор мероприятия — Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академии наук Абхазии.О том, как проходит общение в рамках форума, насколько важен обмен опытом между профессионалами в области юриспруденции, об этом в эфире радио Sputnik рассказали председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и доктор юридических наук, профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Старостин.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, юристы, конституция, день конституции абхазии, конституционная реформа, аудио
подкасты, такие обстоятельства, юристы, конституция, день конституции абхазии, конституционная реформа, аудио
I Абхазская юридическая неделя, посвященная 30-летию Конституции Абхазии, проходит в Сухуме. В рамках мероприятия - научно-практические конференции, посвященные проблемам формирования и функционирования власти, и перспективам развития Конституции Республики Абхазия.
Организатор мероприятия — Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академии наук Абхазии.
О том, как проходит общение в рамках форума, насколько важен обмен опытом между профессионалами в области юриспруденции, об этом в эфире радио Sputnik рассказали председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и доктор юридических наук, профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Старостин.