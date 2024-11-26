https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/polnomochiya-reformy-i-vybory-papaskiri-o-neobkhodimosti-izmeneniy-konstitutsii-abkhazii-1052988491.html

Полномочия, реформы и выборы: Папаскири о необходимости изменений Конституции Абхазии

Полномочия, реформы и выборы: Папаскири о необходимости изменений Конституции Абхазии

Sputnik Абхазия

Ряд политиков, экспертов, юристов и часть общества Абхазии считает важным внести изменения в законы страны и Конституцию. 26.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-26T19:02+0300

2024-11-26T19:02+0300

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Как рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия юрист Олег Папаскири, сообщество юристов республики обратилось к депутатам Парламента с инициативой о внесении изменений в ряд законов и Конституцию Абхазии. В частности, речь о перераспределении полномочий между президентом и Парламентом, что позволило бы Народному собранию принимать более эффективное и весомое участие в формировании Правительства. Также предложения сообщества юристов страны включают в себя механизмы влиянии на другие ветви власти, которые, например, сделали бы более эффективным судебные инстанции и дали бы больше возможности и полномочий органам местного самоуправления. При этом он подчеркнул, что готовой модели реформирования еще нет. Пока рассматриваются только инициативы, которые требуют дальнейшего обсуждения и разработки.

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