Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.