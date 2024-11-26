Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области
© Sputnik / Сергей БобылевБоевая подготовка штурмовых подразделений 20 и 25 армии в зоне проведения специальной военной операции
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.
За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа населенного пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. В результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку.