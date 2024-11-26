Такие обстоятельства: Папаскири о Конституции Абхазии и необходимости реформ

"Письмо, которое мы составили и направили в Парламент, содержит больше призыв к тому, чтобы начать работу. Конечно, это не первая инициатива, до нас не раз были комиссии при президенте. Это вопрос поднимался и обсуждался, его актуальность никто не ставит под сомнение, что подтверждается наличием официальных комиссий, которые работали над изменениями в Конституции", - сказал Папаскири.