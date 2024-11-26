https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/takie-obstoyatelstva-papaskiri-o-konstitutsii-abkhazii-i-neobkhodimosti-reform--1052970063.html
Такие обстоятельства: Папаскири о Конституции Абхазии и необходимости реформ
Такие обстоятельства: Папаскири о Конституции Абхазии и необходимости реформ
Sputnik Абхазия
Юрист Олег Папаскири рассказал, какие акценты Сообщество юристов Абхазии ставит в работе над поправками в Конституцию страны. 26.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-26T13:56+0300
2024-11-26T13:56+0300
2024-11-26T13:58+0300
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Такие обстоятельства: Папаскири о Конституции Абхазии и необходимости реформ
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Папаскири о Конституции Абхазии и необходимости реформ
После очередного политического кризиса в Абхазии, общественность и юридическое сообщество вновь активно обсуждают реформирование исполнительной власти, поправок в Конституцию страны. Сообщество юристов Абхазии выдвинуло свои предложения по этому поводу. В чем они заключаются, в эфире радио Sputnik рассказал юрист Олег Папаскири. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, реформы, конституция, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, реформы, конституция, аудио
Такие обстоятельства: Папаскири о Конституции Абхазии и необходимости реформ
13:56 26.11.2024 (обновлено: 13:58 26.11.2024)
Юрист Олег Папаскири рассказал, какие акценты Сообщество юристов Абхазии ставит в работе над поправками в Конституцию страны.
После очередного политического кризиса в Абхазии, общественность и юридическое сообщество вновь активно обсуждают реформирование исполнительной власти, поправок в Конституцию страны. Сообщество юристов Абхазии выдвинуло свои предложения по этому поводу. В чем они заключаются, в эфире радио Sputnik рассказал юрист Олег Папаскири.
"Письмо, которое мы составили и направили в Парламент, содержит больше призыв к тому, чтобы начать работу. Конечно, это не первая инициатива, до нас не раз были комиссии при президенте. Это вопрос поднимался и обсуждался, его актуальность никто не ставит под сомнение, что подтверждается наличием официальных комиссий, которые работали над изменениями в Конституции", - сказал Папаскири.