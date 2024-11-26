https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/vtoraya-pobeda-abkhazii-kak-prinimalas-konstitutsiya-respubliki-1052986311.html

Вторая победа Абхазии: как принималась Конституция республики

Вторая победа Абхазии: как принималась Конституция республики

Sputnik Абхазия

В 30-летие основного закона страны в Парламенте Абхазии прошел круглый стол на тему "Конституция Абхазии 1994 года: история, современность, перспектива". 26.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-26T17:05+0300

2024-11-26T17:05+0300

2024-11-26T17:05+0300

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В 30-летие основного закона страны в Парламенте Абхазии прошел круглый стол на тему "Конституция Абхазии 1994 года: история, современность, перспектива".О том, как принималась Конституция Абхазии и какие изменения необходимо вносить в основной закон сегодня, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikДень принятия Конституции - поистине исторический день для абхазского государства, ставший важнейшим этапом его становления, заявил спикер Парламента Лаша Ашуба, открывая круглый стол.По его словам, принятие Конституции было вызвано необходимостью закрепить результаты Победы в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 годов и заявить о себе на международном уровне, как о суверенном государстве. В дальнейшем 3 октября 1999 года Конституция Абхазии была одобрена на всенародном референдуме. За минувшие годы в в основной закон страны внесен ряд поправок, которые имеют важное значение для укрепления основ конституционного строя.В современных условиях, как отметил спикер Парламента, Конституция требует изменений.“Парламент ведет работу в этом направлений. Мы должны выработать ориентир, указывающий нам на важность сохранения и передачи традиций будущим поколениям. Дискуссии на эту тему должны выстраиваться на основе глубокого анализа всей совокупности факторов. От того, способны ли политические деятели, профессиональные эксперты сформулировать единое видение будущего, зависит и будущее нашей страны. Точкой опоры для этого должна стать Конституция, отвечающая потребностям сегодняшнего дня”, - считает Лаша Ашуба.История принятияПервая Конституционная комиссия была создана Владиславом Ардзинба еще в апреле 1992 года, но начавшейся в августе война помешала разработать и принять Конституцию тогда.По словам члена Общественной палаты, спикера I и II созывов Парламента Сократа Джинджолия, ко времени создания второй комиссии, в декабре 1993 года, существовало официально два проекта Конституции — Юрия Квициния и Зураба Ачба. Третий проект создавался в самом Парламенте, в отделе экономики и права, над ним работал Астамур Апба.Итогом работы комиссии стала Конституция, принятая 26 ноября 1994 года.Принятие Конституции, по словам Джинджолия, проходило в сложных условиях. Многие страны оказывали на Абхазию давление, угрожая приостановкой переговорного процесса с Грузией.“Тогда проходили переговоры между Абхазией и Грузией под эгидой ООН. И все страны, я говорю не только о друзьях Грузии, были против того, чтобы мы принимали Конституцию, считали, что этот проект провалится. Кстати, у нас самих были разные настроения, был даже человек, который официально заявил, что принятие Конституции приостановит переговорный процесс. Но ничего этого не произошло, потому что все были заинтересованы в его продолжении. Грузинская сторона не менее нас была заинтересована, хоть и ставила другие цели”, - отметил Джинджолия.Конституция, по его словам, не только отразила реалии того времени, но и предвосхитила грядущее.Проблема не в Конституции, а в людяхПо мнению Сократа Джинджолия, со временем возникла необходимость в Конституционной реформе, однако изменения нельзя принимать в авральном режиме. Любой проект должен быть осмыслен специалистами, и в первую очередь юристами, считает он.Второй Победой Абхазии директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа считает принятие Конституции.По его словам, основной закон страны не решает все проблемы общества, он лишь определяет “правила совместной жизни людей”."В конечном итоге решающим игроком в жизни общества является сам человек. И мы забываем роль человека в жизни общества”, - пояснил он и добавил, что для государства чрезвычайно важно отношение чиновника к государству и к обществу.В государственные структуры попадают люди, которые не готовы своим интеллектом, своим опытом к государственной службе, заключил Дамениа.По мнению бывшего спикера Парламента Абхазии Нугзара Ашуба, нынешняя Конституция Абхазии наделяет президента “царскими полномочиями”. Он выразил обеспокоенность тем, что в случае внесения изменений, главе государства могут быть переданы еще дополнительные полномочия.Депутат I Созыва Парламента Абхазии Валерий Гурджуа считает, что Парламент Абхазии имеет достаточно полномочий, чтобы влиять на исполнительную власть."У Парламента есть полномочия. При желании любое исполнение принятого вами закона вы имеете право контролировать. И мы это делали после войны. Создавали комиссии и проверяли и прокурора и другие структуры. У вас есть рычаг", - отметил Гурджуа.На круглом столе депутат Кан Кварчия предложил создать Консультативный орган при Парламенте, состоящий из бывших спикеров Народного Собрания.По завершению круглого стола спикер Лаша Ашуба вручил депутатам первого созыва, принимавших участие в разработке и Принятии Конституции благодарственные грамоты.

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