https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/novyy-ozdorovitelnyy-kompleks-poyavitsya-na-territorii-litfonda-1053003712.html

Новый оздоровительный комплекс появится на территории "Литфонда"

Новый оздоровительный комплекс появится на территории "Литфонда"

Sputnik Абхазия

Проект финансируется компанией "Росатом" в рамках инвестиционной программы. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T23:35+0300

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2024-11-27T23:35+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Восьмиэтажный оздоровительный комплекс откроется на территории пицундского пансионата "Литфонд", сообщает пресс-служба президента Абхазии. Центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратом МРТ, КТ, рентгеном, бальнеологическими и термальными ваннами. Он сможет обслуживать до 250 пациентов в день, не только отдыхающих, но и жителей республики."Это оборудование позволит предоставлять медицинские услуги, которые раньше были недоступны в Абхазии. Жителям республики больше не придется ездить в Сочи, Краснодар или Москву", - рассказал гендиректор пансионата Анатолий Авидзба. По словам представителя организации-подрядчика Ираклия Абакелия, в центре, в основном, будут работать местные врачи, получившие образование в российских вузах.

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