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Новый оздоровительный комплекс появится на территории "Литфонда"
Новый оздоровительный комплекс появится на территории "Литфонда"
Sputnik Абхазия
Проект финансируется компанией "Росатом" в рамках инвестиционной программы. 27.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-27T23:35+0300
2024-11-27T23:35+0300
2024-11-27T23:35+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Восьмиэтажный оздоровительный комплекс откроется на территории пицундского пансионата "Литфонд", сообщает пресс-служба президента Абхазии. Центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратом МРТ, КТ, рентгеном, бальнеологическими и термальными ваннами. Он сможет обслуживать до 250 пациентов в день, не только отдыхающих, но и жителей республики."Это оборудование позволит предоставлять медицинские услуги, которые раньше были недоступны в Абхазии. Жителям республики больше не придется ездить в Сочи, Краснодар или Москву", - рассказал гендиректор пансионата Анатолий Авидзба. По словам представителя организации-подрядчика Ираклия Абакелия, в центре, в основном, будут работать местные врачи, получившие образование в российских вузах.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия
Новый оздоровительный комплекс появится на территории "Литфонда"
Проект финансируется компанией "Росатом" в рамках инвестиционной программы.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Восьмиэтажный оздоровительный комплекс откроется на территории пицундского пансионата "Литфонд", сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Стройка началась в июне 2022 года и финансируется "Росатомом" в рамках инвестиционной программы.
Центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратом МРТ, КТ, рентгеном, бальнеологическими и термальными ваннами. Он сможет обслуживать до 250 пациентов в день, не только отдыхающих, но и жителей республики.
"Это оборудование позволит предоставлять медицинские услуги, которые раньше были недоступны в Абхазии. Жителям республики больше не придется ездить в Сочи, Краснодар или Москву", - рассказал гендиректор пансионата Анатолий Авидзба.
По словам представителя организации-подрядчика Ираклия Абакелия, в центре, в основном, будут работать местные врачи, получившие образование в российских вузах.