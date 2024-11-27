https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/posrednik-melkumov-ob-okhrane-eley---1052995812.html

Посредник: Мелкумов об охране елей

Посредник: Мелкумов об охране елей

Sputnik Абхазия

Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в эфире радио Sputnik рассказал, какая работа ведется по предотвращению незаконной рубки... 27.11.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Мелкумов об охране елей к Новому году Sputnik Абхазия Посредник: Мелкумов об охране елей к Новому году

Ежегодное распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году будет принято в течении недели, сказал Мелкумов. Однако, лесники уже ведут дежурство в районах. По словам замначальника Госуправления лесного хозяйства наиболее "опасными" направлениями считаются Гагрский и Гулрыпшский районы, так как хвойные леса там легко доступны.Слушайте подкаст.

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подкасты, посредник, леса, елки, охрана, пицунда-мюссерский заповедник, кодорское ущелье, аудио