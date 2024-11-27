https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/posrednik-melkumov-ob-okhrane-eley---1052995812.html
Посредник: Мелкумов об охране елей
Посредник: Мелкумов об охране елей
Sputnik Абхазия
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в эфире радио Sputnik рассказал, какая работа ведется по предотвращению незаконной рубки... 27.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-27T18:03+0300
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Посредник: Мелкумов об охране елей к Новому году
Sputnik Абхазия
Посредник: Мелкумов об охране елей к Новому году
Ежегодное распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году будет принято в течении недели, сказал Мелкумов. Однако, лесники уже ведут дежурство в районах. По словам замначальника Госуправления лесного хозяйства наиболее "опасными" направлениями считаются Гагрский и Гулрыпшский районы, так как хвойные леса там легко доступны.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, леса, елки, охрана, пицунда-мюссерский заповедник, кодорское ущелье, аудио
Посредник: Мелкумов об охране елей
18:03 27.11.2024 (обновлено: 18:06 27.11.2024)
Заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в эфире радио Sputnik рассказал, какая работа ведется по предотвращению незаконной рубки елей перед Новым годом.
Ежегодное распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году будет принято в течении недели, сказал Мелкумов. Однако, лесники уже ведут дежурство в районах. По словам замначальника Госуправления лесного хозяйства наиболее "опасными" направлениями считаются Гагрский и Гулрыпшский районы, так как хвойные леса там легко доступны.