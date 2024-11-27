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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 ноября
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного нестабильного барического поля повышенного давления. 27.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-27T15:49+0300
2024-11-27T15:49+0300
2024-11-27T15:49+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В четверг, 28 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и до полудня дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 3- 8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1 до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 баллов.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В четверг, 28 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня дождь разной интенсивности, в горах снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 3- 8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1 до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.