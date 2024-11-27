https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/takie-obstoyatelstva-o-reabilitatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti--v-abkhazii--1052968664.html

Такие обстоятельства: о реабилитации жителей Курской области в Абхазии

Такие обстоятельства: о реабилитации жителей Курской области в Абхазии

Sputnik Абхазия

Более 30 курян приехали на реабилитацию в Абхазию и отдыхали в пансионате "Айтар" в Сухуме. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: о реабилитации жителей Курской области в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о реабилитации жителей Курской области в Абхазии

Более 30 курян приехали на реабилитацию в Абхазию и отдыхали в пансионате "Айтар" в Сухуме. Жительница Курска Ирина Шерпелева, Людмила Алхимова из города Льгов и Асмат Бжания - методист пансионата в интервью радио Sputnik рассказали, как встретили гостей на абхазской земле. Слушайте подкаст.

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