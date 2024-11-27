https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/turbaza-alkash-o-turizme-v-nesezon--1052989886.html
Турбаза: Алкаш о туризме в несезон
Турбаза: Алкаш о туризме в несезон
Sputnik Абхазия
В Абхазии турсезон длится в основном с мая по октябрь, но что делать отелю в несезон, как обеспечить круглогодичную заполняемость, об этом в эфире радио... 27.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-27T16:20+0300
2024-11-27T16:20+0300
2024-11-27T17:59+0300
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Турбаза: Алкаш о туризме в несезон
Sputnik Абхазия
Турбаза: Алкаш о туризме в несезон
В Абхазии турсезон длится в основном с мая по октябрь, но что делать отелю в несезон, как обеспечить круглогодичную заполняемость, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась, Вера Алкаш - заместитель председателя Русского общества Анталии, организатор корпоративных мероприятий в Турции.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, спорт, туризм, аудио
подкасты, турбаза, спорт, туризм, аудио
Турбаза: Алкаш о туризме в несезон
16:20 27.11.2024 (обновлено: 17:59 27.11.2024)
В Абхазии турсезон длится в основном с мая по октябрь, но что делать отелю в несезон, как обеспечить круглогодичную заполняемость, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась, Вера Алкаш - заместитель председателя Русского общества Анталии, организатор корпоративных мероприятий в Турции.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.