Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-1053010405.html
Часть Сухума осталась без воды из-за аварии
Часть Сухума осталась без воды из-за аварии
Sputnik Абхазия
Подача воды в Сухуме возобновится к ночи пятницы. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T18:33+0300
2024-11-28T18:33+0300
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bb2bb95c29613850dc5bc4b9d81982b.jpg
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва чугунной трубы на перекрестке улиц Лакоба и Воронова. Подача воды была прекращена сегодня с 16:00 в районах Старого поселка, улицы Эшба, вокзала, ВИЭМа, рынка, Маяка, нагорной и центральной частях города и возобновится к 22:00 пятницы, 29 ноября, сообщает "Водоканал".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20333989b1b299ff154c4f56fd092ce6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия
абхазия

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

18:33 28.11.2024
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
Подача воды в Сухуме возобновится к ночи пятницы.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва чугунной трубы на перекрестке улиц Лакоба и Воронова.
Подача воды была прекращена сегодня с 16:00 в районах Старого поселка, улицы Эшба, вокзала, ВИЭМа, рынка, Маяка, нагорной и центральной частях города и возобновится к 22:00 пятницы, 29 ноября, сообщает "Водоканал".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0