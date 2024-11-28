Часть Сухума осталась без воды из-за аварии
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
© Sputnik / Акоп Кущян
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Подача воды в Сухуме возобновится к ночи пятницы.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва чугунной трубы на перекрестке улиц Лакоба и Воронова.
Подача воды была прекращена сегодня с 16:00 в районах Старого поселка, улицы Эшба, вокзала, ВИЭМа, рынка, Маяка, нагорной и центральной частях города и возобновится к 22:00 пятницы, 29 ноября, сообщает "Водоканал".