https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-1053010405.html

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

Sputnik Абхазия

Подача воды в Сухуме возобновится к ночи пятницы. 28.11.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва чугунной трубы на перекрестке улиц Лакоба и Воронова. Подача воды была прекращена сегодня с 16:00 в районах Старого поселка, улицы Эшба, вокзала, ВИЭМа, рынка, Маяка, нагорной и центральной частях города и возобновится к 22:00 пятницы, 29 ноября, сообщает "Водоканал".

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