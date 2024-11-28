https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/inostrantsy-nachnut-sdavat-biometriyu-pri-peresechenii-granitsy-rossii-s-1-dekabrya-1053006336.html
Иностранцы начнут сдавать биометрию при пересечении границы России с 1 декабря
Иностранцы начнут сдавать биометрию при пересечении границы России с 1 декабря
Sputnik Абхазия
Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности, заявило Министерство транспорта России. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T13:05+0300
2024-11-28T13:05+0300
2024-11-28T13:05+0300
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102244/68/1022446817_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_48632c0698ac2f5281352c96ca28c439.jpg
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. С 1 декабря иностранцам и лицам без гражданства нужно будет сдавать биометрию, сообщает Минтранс.Эксперимент продлится в два этапа. С начала зимы биометрию нужно будет сдавать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, а также в пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, а с 30 июня режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу.Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до 6 лет, сотрудников дипведомств и международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102244/68/1022446817_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_280f4a8d4fa4eb328600891eee732400.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия
Иностранцы начнут сдавать биометрию при пересечении границы России с 1 декабря
Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности, заявило Министерство транспорта России.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik.
С 1 декабря иностранцам и лицам без гражданства нужно будет сдавать биометрию, сообщает
Минтранс.
"Иностранцам и лицам без гражданства при пересечении госграницы в экспериментальном порядке необходимо будет предоставить свои биометрические данные — фото лица и отпечатки пальцев", — говорится в публикации.
Эксперимент продлится в два этапа. С начала зимы биометрию нужно будет сдавать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, а также в пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, а с 30 июня режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу.
Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до 6 лет, сотрудников дипведомств и международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.