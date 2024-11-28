https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/inostrantsy-nachnut-sdavat-biometriyu-pri-peresechenii-granitsy-rossii-s-1-dekabrya-1053006336.html

Иностранцы начнут сдавать биометрию при пересечении границы России с 1 декабря

Иностранцы начнут сдавать биометрию при пересечении границы России с 1 декабря

Sputnik Абхазия

Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности, заявило Министерство транспорта России. 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T13:05+0300

2024-11-28T13:05+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. С 1 декабря иностранцам и лицам без гражданства нужно будет сдавать биометрию, сообщает Минтранс.Эксперимент продлится в два этапа. С начала зимы биометрию нужно будет сдавать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, а также в пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, а с 30 июня режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу.Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до 6 лет, сотрудников дипведомств и международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.

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